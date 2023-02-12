Раскрыты тайны памяти Шахерезады: три восточных пряности, которые улучшают работу мозга и память

Среди восточных пряностей есть приносящие наибольшую пользу всему организму Фото: Shutterstock

Пряности были известны в Египте, Китае и Индии за несколько тысячелетий до нашей эры. Некоторые историки упреждают, что узнали о них охотники, которые заворачивали мясо в листья разных растений и случайно выяснили, что некоторые и них помогают сохранять свежесть дольше, а еще делают еду вкуснее.

Как бы то ни было, уже в 2700 году до н.э. в Китае был составлен манускрипт о специях, который на данный момент считается старейшим трактатом, в котором описано более сотни растений. Из него мы узнаем про гвоздику, которая освежала дыхание, и про имбирь, который спасал от цинги во время долгих морских путешествий от Китая до Юго-Восточной Азии.

Некоторые свитки месопотамской цивилизации сообщают о различных видах ароматических растений (кориандр, корица, шафран, кардамон), применявшихся в долинах Тигра и Евфрата.

Кардамон и куркуму начали культивировать в Индии примерно в VIII веке до н. э. Их использовали как для лечения некоторых болезней, так и в кулинарии.

И по сей день ученые отыскивают все новые и новые свойства полезных специй. Расскажем про три главных восточных суперфуда (то есть приносящих наибольшую пользу всему организму).

1. КУРКУМА — ЗОЛОТО ВОСТОКА

Недаром ее называли и по-прежнему считают «золотой приправой жизни». В ней содержится более 300 природных растительных питательных соединений. Куркуминоиды (фитонутриенты) в пять-восемь раз более эффективны, чем витамины С и Е. Уникальное вещество куркумин способен бороться с заболеваниями кожи, суставов, пищеварения. А также помогает при депрессии, противостоит раку и даже задерживает деменцию. Об этом говорят различные исследования.

* Куркума вызывает ответную реакцию антител, помогая организму побеждать различные инфекционные заболевания, как пишет журнал «Клиническая иммунология». Специалисты делают осторожное предположение, что дальнейшие изучения свойств куркумина могут со временем дать новый толчок для лечения различных аутоиммунных болезней (таких как артрит, атеросклероз, аллергия).

* В 2017 году проводилось исследование на 40 добровольцах (да, согласны, выборка не велика). Те из них, кто ежедневно употреблял куркуму отметили, что это отразилось на их когнитивных способностях: улучшилась память, концентрация внимания и активность мозга. Также это исследование доказало, что куркумин снижает токсичность тяжелых металлов (кадмия и свинца), а его противовоспалительные свойства защищают мозг от нейродегенерации, в том числе развития болезни Альцгеймера.

* Добавление куркумы в рацион помогает сохранять плотность костей — снижает риск развития остеопороза. А также подавляет воспалительные процессы, ускоряя заживление тканей при переломах. Пожалуй, именно подавление воспалительных процессов делает куркумин таким полезным. Как объясняют ученые, полезные свойства куркумина при артрите, аллергии, астме, болезни Альцгеймера и раке могут быть частично связаны с его способностью регулировать иммунную систему.

* Регулирует баланс полезных бактерий в кишечнике и способствует восстановлению полезной микрофлоры. Такое исследование опубликовано в 2020 года в журнале Nutrients. А значит, куркума особенно полезны при отравлениях, и после перенесенных вирусных заболеваний, которые ударяют по кишечнику.

Как ее употреблять:

На Востоке куркуму добавляют в любые блюда, начиная от риса и заканчивая чаем. Но все же у нее довольно специфический привкус. Тем не менее попробуйте салат из свежих овощей с куркумой (кстати, за счет своего яркого привкуса она отлично заменит соль). Или чай с куркумой — поможет во время вирусных заболеваний и в период выздоровления. А пельмени, сваренные в бульоне с куркумой, приобретают новый и удивительно приятный вкус. Омлет, оладьи, молочные коктейли, соусы — в общем, ее можно добавлять везде.

2. КОРИЦА — ПОМНИТЬ ВСЕ

Специалисты Бирджандского университета медицинских наук (Иран) проанализировали 40 исследований, опубликованных в открытых медицинских онлайн-базах данных. Искали влияние корицы на организмы людей и животных. И большинство исследований (33 из них были проведены на живых людях и грызунах, в остальных исследовались посмертные ткани) говорили о том, что регулярное потребление корицы уменьшает слияние тау-белков и бета-амилоидов (этот процесс называют ответственным за развитие болезни Альцгеймера.

Также эти исследования доказали, что корица способна улучшить память и когнитивные функции (способность к обучению, анализу новых данных), снижает беспокойство.

Иранские ученые делают вывод, что корицу можно использовать в качестве вспомогательного средства при лечении деменции и других заболеваний с нарушениями когнитивных функций. Конечно, необходимы дополнительные исследования.

Как ее употреблять:

Самый популярный способ — добавлять в выпечку. А также в чай, кофе, какао, безалкогольные глинтвейны (например, смесь подогретого гранатового и яблочного сока).

3. КАРДАМОН ПРОТИВ ПАРКИНСОНА

Если куркума — королева, то кардамон — король индийских специй. Издавна его назначали при различных желудочно-кишечных расстройствах, а также при анемии, бронхите и сердечных заболеваниях, камнях в почках и мочевом пузыре.

Есть множество исследований о положительном влиянии кардамона на отодвигание нейродегенеративных заболеваний, в частности болезнь Альцгеймера и Паркинсона (за счет миорелаксирующего, то есть расслабляющего мышцы, эффекта). У подопытных животных улучшалась помять и поведенческие функции, когда им добавляли кардамон.

А также эта пряность помогает бороться с тоской и депрессией, повышая уровень допамина и серотонина. А еще у кардамона великолепные антиоксидантные (то есть противовоспалительные) свойства, которые помогают отодвигать старость и бороться с раком. Все это благодаря веществу альфа-терпинилацетату, которое содержится в специи.

Как его употреблять:

У этой специи тоже довольно яркий вкус, к которому нужно привыкнуть. На Востоке ее добавляют в плов, в мясные фарши. В Америке и Европе кардамон добавляют в супы и соусы, блюдам из картофеля, овощным рагу. В общем, поле для экспериментов большое.