Рабочая группа по вопросам спецоперации рассмотрела более 20 тысяч обращений от военных

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Парламентской координационной рабочей группе по вопросам специальной военной операции (СВО) рассмотрено свыше 22 тысяч обращений от военнослужащих и членов их семей. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, который возглавляет это парламентское объединение.

Парламентарии вместе со специалистами Минобороны на протяжении трех месяцев заносили заявления военнослужащих и членов их семей в электронную «тепловую карту», на которой можно было увидеть наиболее проблемные участки. Яркие точки отображали «градус», который специалисты не просто сбивали при помощи различных «лекарств», а искали и устраняли саму причину «недуга».

Больше всего ушло сил на разрешение конфликтов во время частичной мобилизации. Они возникали на ровном месте: граждане годами не посещали военные комиссариаты, а потому оставались для военных комиссаров все такими же бездетными и здоровыми. Сейчас, когда Минобороны и Минцифры занялись цифровизацией военкоматов, документы запасников переводятся в электронную форму, которая будет быстрее обновляться. Сегодня подобных ситуаций уже стало меньше.

Уменьшилось число вопросов, что были связаны с некорректным начислением зарплат и выплат, открытием в регионах центров комплексной реабилитации военнослужащих, где все вопросы для участников СВО решаются в формате «одного окна».

Сейчас члены рабочей группы согласуют минимальный набор мер социальной поддержки членов семей участников СВО, которые потеряли кормильцев. Парламентарии предложили сократить сроки признания военнослужащих без вести пропавшими до 3 месяцев, а после 6 месяцев считать их погибшими. Сокращение сроков позволит семьям быстрее получить необходимую поддержку.

Также предлагается вернуть пенсии военным пенсионерам - участникам СВО. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Свою «тепловую карту» парламентарии планируют в ближайшее время представить президенту РФ Владимиру Путину.

«По многим проблемам, которые были в повестке еще один-два месяца назад, видим, что градус напряжения снизился. Это касается и некорректного начисления выплат, и мобилизации многодетных отцов, и ряда других тем», — отметил Турчак в своем телеграм-канале.