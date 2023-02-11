Багги «Ерофей» готовят к пробегу по полям Донбасса

Багги «Ерофей» проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровске. Фото: t.me/Degtyarev_Info

«Русский землепроходец Ерофей Хабаров был бы рад! Он умел присоединять земли к России», - пишет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев о первом образце легкого тактического вездехода высокой проходимости багги «Ерофей», который проходит испытания на полигонах Восточного военного округа России в Хабаровском крае, где и был собран.

«Ерофея» уже тестировал полпред президента на Дальнем востоке Юрий Трутнев, который является мастером спорта и бронзовым призером Чемпионата России по ралли и врио командующего войсками ВВО Алексей Ртищев. Они дали ценные советы конструкторам.

При выходе на полную мощность энтузиасты планируют производить для бойцов задействованных в специальной военной операции (СВО) до 20 единиц в месяц. Скорость багги по бездорожью достигает 150 км/ч, грузоподъемность – 350 кг, экипаж – 2 человека. Над головой водителя сконструирована площадка для установки пулемета или другого вооружения. Из него стрелок может вести огонь на полном ходу.

Багги можно использовать для перемещения снайперов, минометных расчетов, оперативного подвоза боеприпасов на переднем крае. «Ерофей» сможет помочь вырваться из-под обстрела или оторваться от беспилотника.

Хабаровский автовездеход получил сертификат соответствия Евразийского экономического союза. И после СВО не потеряет актуальности: будет востребован у лесоохраны, подразделений МЧС и пограничной службы.