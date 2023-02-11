Поставщики "бункера президента Украины"

Даже на западе удивляются поразительной осведомленности Зеленского о том, какое оружие в наличии у других государств. Фото: REUTERS

Шутки шутками, но теперь даже на западе удивляются поразительной осведомленности Зеленского о том, что имеется в наличии у других государств. Об этом уже пишет даже немецкая Die Welt. Как сообщило издание, Зеленский, находясь в Брюсселе раздавал главам правительств листочки со списком оружия, которое от каждого конкретного государства желает получить Украина.

- Украинцы знают лучше, чем главы государств и правительств, что у кого есть в наличии на складах, - рассказал журналистам высокопоставленный чиновник ЕС. - Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем и кого им нужно просить. Наверное, они проинформированы, и у них есть контакты.

Можно, конечно, гордо похваляться, как это делал Зеленский перед представителями прессы, своей собственной разведкой. Вот только далеко не все такие олухи, как Олаф из Германии. К тому же, если у Киева есть реальная дееспособная агентура в паре-тройке государств, это не означает, что такая имеется в 30 странах НАТО, которые инициативно или по обязанности намерены поставить Зеленскому те или иные вооружения. Более того, это просто нереально, даже если в зарубежной агентуре украинской разведки не просто две с половиной тысячи обычных сотрудников, как сообщали после взлома украинских баз данных, а две с половиной тысячи гениев, не уступающих Штирлицу.

А, тем не менее, подробные и точные данные о наличии конкретных вооружений, причем, с цифрами и в тех или иных видах комплектации, у Зеленского имеются. Спрашивается, откуда, если не от своих агентов?

А ответ весьма прост – от кураторов из страны, организовавшей этот НАТО. США обладают всей полнотой информации, а поскольку ставка на Киев сделана, и ее никто не отменял, то почему бы не "порадеть родному человечку", снабдив его полной базой данных по интересующим его вопросам.

За это, правда, приходится время от времени торговать лицом и озвучивать очередную чушь, которую ему подсовывают эти самые кураторы. Вот, к примеру, Зеленский, выступая на Евросовете заявил, что якобы "украинская разведка перехватила план РФ по разрушению демократического порядка в Молдавии".

- Недавно я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал ее о том, что получилось перехватить нашей разведке – детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, который показывает: кто, когда и в последствии каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней, - рассказал Зеленский. – Конечно, я незамедлительно предупредил о всех этих угрозах.

Помните или нет, но нечто подобное уже было в этой реальности. При президенте Порошенко Киев с небывалой помпой презентовал в 2016-м году раскрытие "кремлевского" плана с кодовым наименованием "Шатун" о якобы планируемом Москвой заговоре с целью государственного переворота в Киеве. "Шатун" тот оказался полным пшиком, грубой поделкой украинских мастеров спецпропаганды, канувшей в лету без всякого почета.

Кураторы, если бы они ценили Зеленского, могли бы слить ему эту информацию в каком-то ином виде. Хотя бы по той причине, что такие документы никогда не существуют в виде единого цельного документа, где все расписано от пункта "А" до точки "Я".

Но никто не стал заморачиваться. Зеленскому сказали озвучить "легенду" про план, и он послушно это сделал. Как и любая обычная марионетка. И, судя по всему, такой план для Молдавии, только не в виде такого доклада, а комплекса специальных мероприятий, действительно существует. Только авторы его сидят в Вашингтоне, и он придуман в целях, которые совпадают с устремлениями самого Зеленского.