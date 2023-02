Британский король послушает «Королеву»

Коронация Карла III состоится 6 мая. Фото: REUTERS

Музыкальные предпочтения мировых лидеров и королевских особ всегда пробуждают любопытство: какими мелодиями вдохновляются «сильные мира сего»? Под что они готовы пуститься в пляс? Какие песни напевают под нос? Барак Обама, например, не скрывал пристрастия к американскому репу, а Эммануэль Макрон недавно прямо на лужайке Елисейского дворца оценил творчество металл-группы с многообещающим названием «Ультрарвота». Словом, не гимнами едиными…

Вот и в Великобритании еще задолго до коронации Карла III (она состоится 6 мая) опубликовали плейлист для будущего торжества.

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ КОНФУЗОВ

Изначально в список попали 28 песен, но одну из них пришлось спешно удалять. Видимо, авторы вспомнили, что ее исполнитель - Диззи Раскал - совсем недавно был осужден за избиение своей невесты.

В целом список получился разношерстным. Тут и обязательные Queen, The Beatles и Элтон Джон, и популярные сейчас Эд Ширан и Джордж Эзра, и просто крепкие хиты родом из Британии последних 50 лет.

Складывается впечатление, что составители подборки руководствовались не столько музыкальной составляющей, сколько смысловыми названиями композиций: «Соберемся вместе» (The Beatles - Come Together), «Сделка с богом» (Kate Bush - «Running Up That Hill (A Deal with God)»), «Небесный» (Ed Sheeran - Celestial), «Золото» (Spandau Ballet - Gold), «Наш дом» (Madness - Our House), «Относись к людям с добром» (Harry Styles - Treat People With Kindness), «Король» (Years & Years - King).

АССОЦИАЦИИ С РАБСТВОМ И НАРКОТИКАМИ

Составители заявили, что плейлист должен подчеркнуть разнообразие и прославить творцов Британского Содружества. Однако СМИ уже раскритиковали это заявление. Учитывая, что артисты с натяжкой представляют 3 страны, а женщины и цветные исполнители в явном меньшинстве, справиться с задачей не удалось.

Возникли вопросы и к некоторым композициям. Песня «Крутой папочка» (Boney M - Daddy Cool) в свете публикации мемуаров принца Гарри вызывает ухмылку, а песня «Раб ритма» (Grace Jones - Slave To The Rhythm) — ненужные ассоциации с колониальным прошлым. Песня «битлов» «Соберемся вместе» тоже не так однозначна. Считается, что она была написана для предвыборной кампании кандидата в губернаторы Калифорнии в 1969 году — хиппи Тимоти Лири, а в тексте можно найти недвусмысленные отсылки к употреблению наркотиков.

Попавшая в список группа Spice Girls, по слухам, даже воссоединится ради коронации. Немудрено. Одна из солисток в далеком 1997 году смачно поцеловала принца Чарльза на одном светском мероприятии и, поговаривают, даже ущипнула за «пятую точку».

Последней в плейлисте стоит песня Years & Years - King (Годы и годы - Король) — намек на то, что править монарх намерен долго? В ней выделяется говорящая строчка, отражающая, кажется, всю жизнь сына Елизаветы II. Перевести ее можно так: «Я стольким жертвовал, чтобы добраться до высот».

А ЧТО ПРЕДПОЧИТАЕТ САМ КАРЛ III?

Впрочем, британская пресса считает, что едва ли король сам приложил руку к созданию плейлиста. В нем нет ни одной песни, из тех, что он ранее называл среди своих любимых. В бытность принцем, Чарльз рассказывал, что пускается в пляс всякий раз, когда слышит песню The Three Degrees - Giving Up, Giving In. Группа даже выступала на 30-летии монарха. Кстати, еще одна из его любимых песен Don't Rain on My Parade (Не порть мне праздник) Барбары Стрейзанд вполне пришлась бы к случаю в плейлисте. Также Чарльз признавался в любви к творчеству Эдит Пиаф, Дайаны Росс и Леонарда Коэна. А гитаристу легендарной группы Queen Брайану Мэю он и вовсе месяц назад пожаловал рыцарский титул.

Как и подобает аристократу, не чужда Карлу III и классическая музыка. Тем более, что в юности принц поигрывал на виолончели. Среди композиторов он выделял Вагнера, Бетховена и Жан-Мари Леклера.

Есть и совсем неожиданные признания. Британский монарх заявлял, что очень любит «Символ веры» из русской православной литургии, который звучал на его свадьбе с герцогиней Корнуольской Камиллой.

Впрочем, не столь важно какую музыку слушает Карл III, важно как он будет дирижировать Соединенным королевством.

ПОЛНЫЙ ПЛЕЙЛИСТ ДЛЯ КОРОНАЦИИ: