Сергей Станкевич: Землетрясение в Турции примирило вчерашних антагонистов

Политик и историк Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… - Здравствуйте, Сергей Борисович.

- Приветствую, Алекмандр.

- Спасибо, что откликаетесь. Я просто хотел поделиться… Трагедия, катастрофа уже пятый день, наверное, в Турции и Сирии?

- Да.

- И 22 тысячи погибших только, и у меня такое ощущение, что это уже апогей, или нет? И какие у вас, как у историка, как у политика, как у политолога, как у человека, который близок, как мы говорим, к Турции…

- Ну, мне интересен этот регион сейчас, да. Он очень важен.

- А тем более, в эти дни мы с вами уже дважды касались этой темы... Какие явления, кроме природных, катастрофических, происходят сейчас в этой точке Земного шара?

- Скорбные подсчеты не завершены и умножение числа погибших и пострадавших продолжается.

И, конечно, масштаб трагедии ужасен и беспрецедентен. Уже понятно, что это - не одно, это серия землетрясений. Сейсмологи насчитывают порядка тысячи ударов разной мощности. И из них не менее трех были такой гигантской мощности.

Так вот, эта серия землетрясений явно превосходит все те, что регистрировались ранее.

И нынешнее - гораздо больше, чем самое крупное в истории Турции землетрясение 1939 года.

Так что, здесь еще точки ставить рано, масштабы будут уточняться. И они будут, увы, еще более печальными, чем видятся сейчас.

И уже понятно, что вот эта геологическая, природная, стихийная катастрофа, - она приводит к сдвигам не только этих самых литосферных плит, но и - к масштабным изменениям в геополитике этого региона.

И, может быть, это даже обозначит новые границы между историческими эпохами - и самой Турции, и Южного Кавказа.

Вот такое у меня ощущение.

- А что вы имеете в виду? Что дает вам основания такие выводы делать? Или - прогнозы.

- Ну, понятно, что будут политические последствия в самой Турции.

Тут прослеживается своеобразная такая ирония истории.

В свое время, в 1999-м, там, в Турции, тоже случилось землетрясение, правда, не столь мощное…

И вот, во время преодоления его последствий, тогда и взошла звезда Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он тогда был относительно молодым мэром Стамбула и показал себя очень энергичным и эффективным управленцем.

В том числе, произвел существенные изменения, кстати, в требованиях к строительству зданий, чтобы они были гораздо сейсмоустойчивыми.

И тогда, - с должности мэра Стамбула он поднялся до поста премьер-министра Турции. (А премьер в то время был главным в стране.)

И вот сейчас история совершает новый поворот, гораздо более значительная по масштабам природная катастрофа опять бросает вызов Эрдогану.

И теперь, уже на новом этапе, он должен показать, - справится ли и - как - с этой национальной катастрофой.

Ему предстоят достаточно сложные президентские выборы, которые пока намечены на 14 мая. Многие говорят о возможном переносе, но пока ничего не перенесено.

И вот здесь как бы может начаться в этой связи новый этап в политической карьере и самого президента Эрдогана, и в деятельности его партии.

Это, как минимум, - что касается последствий для внутренней турецкой политики.

И там, кстати, на этой почве сейчас происходит некоторое сглаживание внутриполитических противоречий - довольно острых, и - обретение национального согласия на базе совместного противостояния вот этой общенациональной трагедии. Так что сдвиги во внутренней политике практически неизбежны. Но они только намечены – посмотрим.

- А во внешней? Ведь очень многие страны, включая Армению, откликнулись на эту беду и все помогают.

- По турецкой статистике, порядка 70 стран в той или иной форме оказывают помощь Турции.

Кстати, и Россия была в числе первых и наиболее активных помощников.

Но интересно и то, как меняется ситуация в прилегающем к Турции регионе.

Отношения с Сирией. До недавнего времени Турция воевала против Дамаска, против правительства, возглавляемого президентом Асадом.

Поскольку землетрясение затронуло и территорию Сирии, а там тоже счет погибших идет на тысячи, трагедия как бы сняла прежние противостояния.

Теперь они общаются – Анкара и Дамаск протягивают друг другу руку помощи. И - возникает некое новое взаимопонимание и, может быть, на этой основе состоится политическое примирение между Турцией и Сирией – это первое последствие.

Посмотрите, что происходит с Арменией. Граница между ею и Турцией была на замке, закрыта просто.

А теперь замок отброшен, граница открылась и колонны грузовиков с гуманитарной помощью идут из Армении в Турцию.

Представить себе такое было сложно еще месяц назад.

Грузия, ее морские порты, ее аэропорты становятся важным транзитным хабом для оказания помощи Турции. И тоже здесь - новая роль и новый диалог завязывается. Иными словами, регион как-то вот преображается на глазах и, если эти наметившиеся новые явления превратятся в тренды, превратятся в тенденции, то мы просто не узнаем малую Азию и Южный Кавказ.

- И, наверное, завершающая мысль в нашем с вами разговоре сегодня – изменения, которые на наших глазах происходят в геополитике этого региона, отвечает, можно сказать, чаяниям российской политики. Мы же хотели, чтобы этот район Земного шара был безконфликтным.

- Ну, в принципе, это соответствует пожеланию России в том смысле, чтобы регион, традиционно порождавший конфликты и вынуждавший Россию как-то выступать в роли военной силы, пусть и примиряющей, - теперь как бы может зажить новой жизнью, стать площадкой такого активного диалога и совместного как бы развития, сопроцветания.

И это открывает гораздо более благоприятная возможности для России…

- Понял. Спасибо вам огромное, Сергей Борисович.