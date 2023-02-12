Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 12 февраля 2023 года: сколько Киев платит иностранным наемникам и чего США хотят от России

На Западе активно лоббируют интересы экс-президенты Грузии Михаила Саакашвили Фото: REUTERS

СК ОБЪЯВИЛ РАЗМЕР ЗАРПЛАТ ИНОСТРАННЫХ НАЕМНИКОВ НА УКРАИНЕ

Как заявил Следственный комитет России объявил, что иностранные наемник, воюющие в рядах ВСУ, получают за это зарплату от 30 тыс. до 100 тыс. гривен. Пресс-служба СК утверждает, что следователи получили "неопровержимые сведения" о поощрении Киевом наемников в ходе боевых действиях в стране, что запрещено международными нормами.

- Установлены данные о вербовке, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тыс. гривен, — говорится в официальном сообщении пресс-службы, а также отмечается, что СК РФ заочно предъявил обвинения пятерым участникам "Грузинского национального легиона".

В общем-то, не мешки с золотом гребут. Две с половиной тысячи долларов в месяц в качестве верхнего предела желаний – это даже как-то жалко для наемников.

МИНЮСТ США "ПРОДАЛ" ЛОББИСТОВ СААКАШВИЛИ

На официальном сайте Минюста США появилась информация о том, что семья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заплатила почти миллион долларов американской юридической компании, чтобы та пролоббировала интересы "Тифлисского узника". И большая часть этих денег пошла в качестве оплаты за услуги иностранных светил в области медицины.

Приводится и список специалистов и размер их гонораров. Так, в частности, вознаграждение получили:

- Психиатр Эрик Голдсмит — $75,8 тыс.

- Гастроэнтеролог Стюарт Финкель — $79 тыс.

- Невролог Шахин Эммануэль Лахан — $107,4 тыс.

- Хирург-ортопед Джеймс Коби — $2,9 тыс.

- Токсиколог Дэвид Смит — $11,2 тыс.

Все эти эксперты, как под копирку, заявили на суде, что Саакашвили "тяжело болен и срочно нуждается в переводе в одну из клиник за пределами Грузии". Что, правда, не помогло – суд оставил Саакашвили в клинике в Тбилиси.

Это что, в Вашингтоне на Мишико крест поставили? Или просто решили, что наркомания в такой стадии уже необратима?

ЭСТОНЦЫ ПРОТИВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА УКРАИНСКИМ ВОЕННООБЯЗАННЫМ В СВОЕЙ СТРАНЕ

Эксперты Norstat Eesti AS провели опрос среди эстонцев, стоит ли предоставлять временную защиту украинским военнобязанным мужчинам, сбежавшим из своей страны.

- Правильно ли, что украинские мужчины в возрасте 18—60 лет могут получить временную защиту в Эстонии? – именно так был сформулирован единственный вопрос.

61% опрошенных респондентов оказались категорически против предоставления такого убежища.

26% дали ответ "Да" или "Скорее да".

Еще 13% ответили "Скорее нет" или затруднились дать ответ.

В общем, за предоставление такого убежища оказался только каждый четвертый эстонец

Что вполне логично – чем больше украинцев прячется в Эстонии и других странах, тем быстрее придет черед отправляться на войну самим эстонцам. А они ведь этого тоже не хотят.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ ОПЯТЬ ОБЪЯВЛЕНА "ОРУЖИЕМ ПУТИНА"

- Господин Путин снова хочет использовать энергоносители в качестве оружия, — заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге после того, как вице-премьер Правительства России Александр Новак рассказал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, но не будет продавать нефть тем странам и компаниям, кто прямо или косвенно придерживается установленного Западом "ценового потолка" на российские энергоносители.

Кстати, после заявления Новака о сокращении добычи в РФ цены на нефть пошли в рост, что вряд ли огорчило страны ОПЕК, с которыми Вашингтон планирует провести переговоры.

А сам "ценовой потолок" мистер Кирби, судя по всему, как и другие санкции, разновидностью экономического оружия не считает. Ведь это другое, понимать же надо.

МОСКВА, ВЕРНИСЬ, МЫ ВСЕ ТЕБЕ ПРОСТИМ, ЧТО САМИ УСТРОИЛИ!

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США "крайне заинтересованы" в возобновлении переговоров с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

- США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции, — поделилась Дженкинс с прессой и добавила, что в Вашингтоне намерены в ближайшее время "изучить способы" возвращения Москвы в диалог по ДСНВ.

Хитрые ребята – им нужен не столько сам Договор, сколько возможность инспектировать российские ядерные объекты в условиях, когда Вашингтон поддерживает Киев чуть ли не всеми вооружениями, имеющимися в его арсенале.

Если Америка что-то от нас хочет, то простая логика диктует, что России необходимое Вашингтону совершенно не нужно.

ГЛАВА МИД ГЕРМАНИИ ПРИЗНАЛА ОШИБКОЙ НЕЧАЯННО ВЫРВАВШУЮСЯ ПРАВДУ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью с журналистами газеты Tagesspiegel назвала ошибкой свои слова о том, что Европа "ведет войну против России". Напомним, это заявление прозвучало у нее в январе на сессии ПАСЕ, когда она призвала все страны Европы не искать виновных в своих рядах и не заниматься самокопанием, а делать все вместе как можно больше для Украины.

- Есть такая поговорка: "Не ошибается лишь тот, кто не живет, - объяснила она ошибочность своего заявления и объяснила, что ей "важно показывать людям, что внешняя политика — не абстрактное понятие, а напрямую связана с их жизнями".

Это заявление прозвучало в ответ на обвинения в том, что она своими словами устроила настоящий международный скандал, и призывы уйти в отставку.

Один раз правду сказала, и то каяться пришлось.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В одном из техасских частных зоопарков всего за $4,9 предлагают сфотографироваться с живым Зеленским. Правда, это не президент Украины, а макака-резус 4-х лет от роду, которая весит 14 фунтов. Если бы Зеленских поменять местами, то Украине это явно бы пошло на пользу.

- Замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что Минфин РФ в 2023 году доведет долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до нуля, и в нем останутся только золото, юани и рубли.

- Путин наградил медалью "За отвагу" помощника машиниста, который помог увести часть горящего состава с Крымского моста после теракта.

- В связи с окончанием в марте срока действия договора эстонского Департамента соцстрахования и владельцев жилья в Эстонии решили расселять украинских беженцев для проживания на паромах.

- Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Украины с уровня "Caa3" до "Ca". Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему". Тем временем, Украина снова запросила внешнее финансирование.

- Министерство спорта Литвы сообщило, что группа из 35 стран, в том числе США, Великобритания, Германия и Франция выступили за недопуск россиян к Олимпиаде-2024. Примечательно, что в Международной олимпийской хартии записано черным по белому, что вмешательство правительств и государств в Олимпийское движение категорически недопустимо. За что предусмотрен, грубо говоря, "бан". Но в этих странах, похоже, все неграмотные и читать не умеют.

- В Херсонской области с 18 часов вечера до 6 часов утра ввели обязательный режим светомаскировки. Наверное, чтобы русские ракеты и беспилотники заблудились в темноте и не попали по назначенным им целям.