Ольга Орлова показала новорожденную дочку и сообщила, что ее выписали из роддома

Ольга Орлова. Фото: соцсети.

Ольга Орлова 6 февраля родила дочь Анну. Несколько дней экс-«Блестящая» находилась в роддоме под наблюдением врачей. 45-летняя артистка признавалась, что после родов чувствует себя неважно.

«На второй день было тяжеловато: лицо опухло, на уколах. Спасибо всем за внимание. У ребенка все хорошо», - рассказывала Орлова в соцсетях.

Сейчас Ольга пришла в себя, и врачи разрешили ей выписаться. Телеведущая опубликовала на своей странице видео с новорожденной дочкой, сделанное в салоне машины.

«Едем домой», - сообщила ведущая «Дома-2».

Певица выписалась из роддома. Фото: соцсети.

Коллега по шоу Ксения Бородина подарила Ольге красивый розовый комплект одежды для малышки, украшенный коронами. Дома маленькую принцессу ждет роскошно обставленная детская, которую Орлова показывала еще до родов.

Артистка не планирует надолго уходить в декрет. Через несколько дней она собирается выйти на съемки. Ведущая снова вернется на проект «Дом-2», где ее рабочий график расписан на несколько месяцев вперед.

Во время беременности певицу подозревали в фальсификации: хейтеры уверяли, что ребенка за нее выносила суррогатная мать. Многие были уверены, что Ольга носила накладной живот, чтобы скрыть этот факт. Однако снимки и видеоролики из роддома, которые публиковала звезда, доказали – певица рожала сама.

Эта беременность стала для нее по-настоящему долгожданной. В сентябре 2021 года Ольга вышла замуж. Артистка упоминала, что познакомилась с будущим супругом в ресторане. Мужчина сразу начал за ней ухаживать, но Ольга долгое время к нему просто присматривалась.

Супруга Орловой зовут Валерий, он бизнесмен. Избранник певицы старше ее на 10 лет. Бывшая участница «Блестящих» рассказывала, что за два с лишним года их отношений она беременела несколько раз, но выносить ребенка не получалось. Пока, наконец, очередная попытка не увенчалась успехом.

У артистки уже есть 21-летний сын Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым (они были вместе с 2000 по 2004 годы). Сейчас отпрыск Орловой получает высшее образование – он учится в МГИМО на факультете управления и политики.