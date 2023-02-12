Геннадий Онищенко - об уменьшении спроса на сигареты в России: "Это победа всего медицинского сообщества"

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, мы с вами как-то уже комментировали, что в России меньше стали курить, в том числе, и благодаря вам. Но - были некоторые сомнения - типа: так ли это? И вот Philip Morris, который является одним из крупнейших производителей табачной продукции в мире, буквально только что опубликовала отчёт - за прошлый год они на 6 % снизили отгрузку в Россию сигарет и стиков для систем нагревания табака. Потому что - уменьшился спрос. Вы довольны такой своей победой над нами, над курильщиками?

- Во-первых, это не моя победа – это победа, прежде всего, медицинского сообщества. Хотя, и среди врачей много курильщиков, тем не менее, это в общем-то идущая, по существу, с прошлого тысячелетия программа, которая была реализована в рамках Всемирной организации здравоохранения, когда приняли рамочную конвенцию по борьбе с табаком.

Наша страна ее долго не ратифицировала, под разными предлогами, в том числе, я помню, не совсем правильную позицию занимала Госдума еще того времени…

- Ну, вы ж были в Думе, там же много курящих.

- Ну, зачем, сейчас-то как раз меньше, гораздо меньше. Ну, другое приходит время, другое поколение и, слава Богу.

- Там и выпивают, в Думе…

- Александр, давайте сосредоточимся на той задаче, которую мы с вами обсуждаем, ладно?

Так вот, мы одними из последних ратифицировали эту конвенцию.

Это говорило, прежде всего, о том, что не то что наши люди не хотели, а - просто мы слишком глубоко попали в зависимость в 90-е и годы безвременья, вот от этих международных табачных компаний.

Они диктовали нам свои условия. Затем и мы конвенцию ратифицировали, затем долго разрабатывался антитабачный закон, но он стал одним из самых прогрессивных.

И то, что сейчас Дума принимает меры о запрещении пресловутых вейпов, это было бы хорошим вкладом на пути избавления нашей популяции российской от табачной зависимости.

- А не приведет ли это к тому, как было в 90-е, когда «бычки» шкабали…

- Слушайте, не будет этого. «Бычков» не будет. Выдумываете просто, лихорадочно ищите какие-то страшилки… и в 90-е годы этого не было. В 90-е там еще, скажите, что киоски переворачивали…

Это были специально разработанные программы для ажиотации этого вопроса, которые финансировались этими табачными компаниями, но были не без участия ЦРУ на нашей территории. Табачные бунты, табачные бунты… не было никаких табачных бунтов…

- Вы чего-то сейчас кашляете… Прямо как курильщик. Извините…

- Я не кашляю. Это мой организм исподволь не специфически реагирует на всю ту неправильную картину, которую вы пытаетесь нарисовать для наших слушателей и читателей.

- И еще. Вот в конце января некурящий Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы, изменение вступит в силу с 1 марта 2023 года.

- Это мы знаем. Это очень хороший шаг, потому что он - против так называемой финансовой доступности.

Чем дороже товар, тем он менее доступен, особенно для молодежи. У молодежи и у школьников денег не так много, ну, за редким исключением, и это тоже одна из деталей вот той глубокой стратегии, когда не кавалерийским наскоком взять и все запретить. А - когда многолетняя программа, которая последовательно реализуется и ведет к тому, чтобы создавать условия и избавить популяцию от никотиновой зависимости.

- Понятно. Прямо и дыхнуть скоро не дадут дымка курильщикам…

- Мы вам будем принимать законы, чтобы чаще дышали, но - уже свежим, чистым, избавленным от табачного дыма, воздухом.

- Спасибо вам, товарищ академик, что вы помогли мне избавиться от табачной зависимости… но иногда вот во сне хочется затянуться…

- Это говорит о той глубокой зависимости, в которой был ваш организм, и подчеркивает вашу волю к преодолению этой пагубы. Вы можете быть канонизированы в обществе по борьбе с табаком… (смеётся)

- Только вместе с вами канонизируюсь. (смеюсь) Спасибо, обнимаю.

- Хорошего вам дня.

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