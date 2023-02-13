Секретарь СНБО Украины Данилов "раскрыл подробности заговора Москвы"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До чего обнаглели эти русские диверсанты! Приехали на горнолыжные курорты в Карпаты, переоделись украинскими вийсковослужибцами (военными — в переводе с мовы) из военкомата и начали отдыхающим хлопцам раздавать повестки на мобилизацию. Если верить секретарю СНБО Алексею Данилову, по образованию ветеринару-учителю-юристу, что ролики с отловом кандидатов в "пушечное мясо" на фронт снимают про украинцев и на Украине русские, можно было бы именно так воспринимать очередные ролики в Сети. А еще русские пропагандисты специально практически в центре Житомира устроили в парке новое кладбище для ВСУшников, на котором уже сотни, если не тысячи свежих могил. Чтобы боевой дух украинских патриотов снизился до температуры окружающей среды, то есть того же кладбища.

Но верить Данилову, значит, самому считать себя таким же.

- Россия перестанет существовать в тех границах, которые есть сейчас. Это колониальная страна. Она станет намного меньше по размеру. В той форме, что есть сейчас она существовать не может и не будет. И это не будет зависеть от них. Мы все с вами знаем, что будет свободная Ичкерия, что будет свободный Татарстан, что будет свободный Дагестан. Все это произойдет в ближайшее время. К этому надо готовиться. И не нужно притворяться, что если у них есть ядерное оружие, то этого не произойдет. Это произойдет в независимости от того, о чем мечтает кто-то в их кабинетах, - размечтался давеча Данилов. И это можно было бы считать обычной украинской мрией (мечтанием), которые сейчас выдает на-гора в Киеве каждый второй, если не каждый первый "эксперт", если бы не два обстоятельства.

Первое, Данилов находится на самой вершине власти Украины, занимая один из постов стратегического управления этой территорией. И второе – экс-ветеринар выдал еще одно откровение. Стремясь развить неадекватное заявление Зеленского о якобы "перехвате" сверхсекретного плана Москвы по осуществлению госпереворота в Молдавии (полная чушь, поскольку такие планы в виде единого документа просто не могут существовать), он довел его до полного и абсолютного сюреализма.

По его словам, Москва заслала сейчас в Турцию под видом спасателей неких чеченцев, которые и должны будут тот самый переворот в Кишиневе осуществить.

- Те, которы был 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже в Турции и работают там спасателями. Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти спасатели окажутся в Кишиневе, - заявил этот человек-камень и угрожающе предупредил: - Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля.

Заявление о якобы чеченцах имеют отдаленное отношение к подобию правды – группу российских спасателей в Турции действительно возглавляет нынешний советник министра по чрезвычайным ситуациям Даниил Мартынов — бывший глава Росгвардии по Чеченской республике. Но вот что касается всего остального – это просто бред воспаленного даже не сознания, а бессознательного.

Спасатели, направленные в Кишинев через Турцию... А как? Каким образом? У Данилова и на это есть ответ. По его мысли, российские спасатели просто переоденутся в молдавских коллег и таким способом попадут на место будущего переворота. Ведь никаких других способов идентификации личности не существует. Написано на куртке "МЧС Молдовы", значит, так оно и есть. И каково здоровым людям служить с таким начальником?

Это какие же тяжелые вещества надо принимать, чтобы так расширить сознание? Никак от Зеленского подвезли припасов?

Впрочем, таких в окружении Данилова со следующей недели станет еще меньше. Данилов анонсировал чистки в СБУ, таможне и Нацполиции. И, по его словам, череда громких отставок и увольнений начнется аккурат после заседания СНБО 13-го февраля.

Учитывая, что рулить процессом намерен сам экс-ветеринар, останутся, как в анекдоте про абитуриентов Академии МВД, "очень сильные".