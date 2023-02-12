Путин: «Морпехи героически сражаются прямо сейчас»

Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в Кремле. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин высоко оценил героизм наших морских пехотинцев в боях спецоперации.

- Пехота морская работает… прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота, - сказал президент после заседания набсовета Агентства стратегических инициатив, состоявшегося 9 февраля.

В официальную трансляцию эта фраза президента не попала. Ее выложил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Обсуждать морскую пехоту российский лидер начал после знакомства с Юрием Козаренко, одним из участников заседания набсовета. Юрий служил в этих войсках, а потом многого добился на гражданке.

- Вы служили в морской пехоте? А потом в частной компании работали в отделе налогового планирования, то есть искали лазейки в налоговом законодательстве, - с ехидством заметил Путин, обращаясь к Козаренко.

- Лишь его выполняли, - заверил тот.

- Я смотрю справку: работали и работаете в качестве директора по кризисным проектам. Потом вы занимались тем, чтобы вывести из этого сложного положения и показать им будущие пути развития. Как компании попадают в это сложное положение, почему? И какие пути Вы находили или находите для того, чтобы вывести на путь нормального, эффективного развития? – поинтересовался российский лидер.

Козаренко в ответ долго и детально начал объяснять нюансы кризисного управления.

- Вот таких специалистов готовит морская пехота, - с одобрением заметил президент.