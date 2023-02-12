Мариуполь может стать военной базой Черноморского флота России

Мариуполь, в частности Азовский судоремонтный завод, готов принять у себя базу Черноморского флота. Фото: Александр КОЦ

Президент поручил правительству к началу весны создать программу восстановления четырех новых регионов. Речь не только о социалке или строительстве жилья, но и о промышленном возрождении. Не удивительно, что местные власти сейчас с радостью предлагают варианты, как быстрее встроиться в общую систему. Чем реальнее план, тем выше шансы, что его-то и решат реализовать в первую очередь.

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что поселение готово принять у себя базу Черноморского флота. Точнее не сам город, а Азовский судоремонтный завод.

Предприятие не так сильно пострадало во время осады. Сохранился плавучий док с грузоподъемностью 15000 тонн. Он может принимать корабли длиной 200 метров и шириной 25. До спецоперации завод готов был капитально ремонтировать по 120 судов в год, а также делать любые запасные части к ним.

- Там такие станки есть, 12-метровые, которые валы точат. Даже это сохранили ребята, смазали. Административные здания смотрели, доки смотрели, пирсы. Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%, - рассказал Олег Моргун.

Сейчас у Черноморского флота две главные базы находятся в Новороссийске и Севастополе. Для Мариуполя важно заполучить крупного государственного клиента. Строительство и обслуживание военной базы может перезапустить экономику города.

В начале года вице-премьер Денис Мантуров посещал Мариуполь и как раз осматривал городской порт и Азовский судоремонтный завод. Он тогда заявил, что оба объекта будут работать в связке. Правда, кто станет их главным пользователем, не сказал.