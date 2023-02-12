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В мире12 февраля 2023 14:59

Сергей Лавров: США с удовольствием признают, что взорвали «Северные потоки»

Глава МИД РФ прокомментировал недавнее расследование журналиста Сеймура Херша об американской диверсии на российских газопроводах
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров.

Фото: REUTERS

Сенсационные факты о прямой причастности силовых структур США к подрыву в сентябре прошлого года на дне Балтийского моря трубопроводов «Северный поток -1» и «Северный поток -2» прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомним, накануне знаменитый американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, Сеймур Херш раскрыл данные о том, что президент Джо Байден лично отдал секретный приказ уничтожить нитки газопроводов.

В интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», посвященному теме «Россия и мир», глава МИД РФ сказал:

- По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северных потоках», - их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят, - подчеркнул министр.

По его словам, руководство Соединенных Штатов сделало это для того, чтобы разрушить сложившуюся за десятилетия надежную схему сотрудничества России с Германии в сфере энергетики, поскольку в Вашингтоне посчитали, что оно стало угрожать интересам американских нефтегазовых корпораций.

- США решили, что мы за последние двадцать-тридцать лет слишком хорошо сотрудничаем с Германией. Вернее, она слишком хорошо сотрудничает с нами, что появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских технологиях, - заявил Лавров. - Дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало костью в горле тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном, каковым объявили себя США.

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