Сергей Лавров: США с удовольствием признают, что взорвали «Северные потоки»

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Сенсационные факты о прямой причастности силовых структур США к подрыву в сентябре прошлого года на дне Балтийского моря трубопроводов «Северный поток -1» и «Северный поток -2» прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомним, накануне знаменитый американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, Сеймур Херш раскрыл данные о том, что президент Джо Байден лично отдал секретный приказ уничтожить нитки газопроводов.

В интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», посвященному теме «Россия и мир», глава МИД РФ сказал:

- По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северных потоках», - их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят, - подчеркнул министр.

По его словам, руководство Соединенных Штатов сделало это для того, чтобы разрушить сложившуюся за десятилетия надежную схему сотрудничества России с Германии в сфере энергетики, поскольку в Вашингтоне посчитали, что оно стало угрожать интересам американских нефтегазовых корпораций.

- США решили, что мы за последние двадцать-тридцать лет слишком хорошо сотрудничаем с Германией. Вернее, она слишком хорошо сотрудничает с нами, что появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских технологиях, - заявил Лавров. - Дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало костью в горле тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном, каковым объявили себя США.