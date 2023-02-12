Запад собирается строить военные заводы на Украине: реальна ли угроза и что это значит

Лондон и Киев ведут переговоры о строительстве новых военных заводов на Украине Фото: Shutterstock

Пока Европа размышляет, когда уже можно будет вслух говорить о поставках самолетов и не рухнет ли к тому времени Украина, интригующие новости пришли из Британии. Кочевой набег Владимира Зеленского по западным столицам, в попытке выпросить для своей армии какое-нибудь оружие, закончился «оригинальным» предложением британских промышленников. Зачем что-то отправлять на кораблях или поездах, если это же можно сделать прямо на месте?

Газета The Daily Telegraph сообщила, что Лондон и Киев ведут переговоры о строительстве новых военных заводов на Украине! Которые, естественно, станут производить британское оружие. В первую очередь речь идет об артиллерии и бронетехнике.

Для английской оборонки этот проект может стать золотым дном. В отличие от списанных броневиков, заводы никто бесплатно передавать не будет. Военпром готовится за деньги выполнить заказ, а потом зарабатывать дальше, поставляя запчасти, материалы и обучая работников.

Британия хочет стать первой страной, которая развернет на Украине лицензионное военное производство. Правда, если дело пойдет, то в бизнесе легко захотят поучаствовать и другие государства.

Переговоры Киева и Лондона могут говорить о нескольких любопытных тенденциях. Первая: Запад и Украина готовятся к затягиванию спецоперации, не веря в чью-то быструю победу. Заводы строятся не один день, начатый сейчас проект заработает бог знает когда в будущем. И это еще при условии, что до эпических строек раньше не долетят наши ракеты…

Второе: Зеленский явно не собирается вести какие-то переговоры с Москвой. Наоборот, он рассчитывает на продолжение боевых действий. Иначе зачем бы ему не просто поставки какого-то оружия, а целые заводы на своей территории?

Третье: власти в Киеве не верят в собственную оборонную промышленность. Вообще-то у страны имеются свои оружейные заводы, но их продукция оказалась негодной для современных конфликтов.

Ну и последнее: есть некоторая вероятность, что это идеальный для Запада способ отвязаться от Зеленского. А еще получить денег и не оказывать украинской армии реальной существенной поддержки, чтобы лишний раз не злить Россию.