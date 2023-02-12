Герой спецоперации «Z» подполковник Жумабаев удержал стратегически важную высоту без потерь

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ЗАНЯЛ ВЫГОДНЫЙ РУБЕЖ

Капитан Алексей МОЩЕНКО

Капитан Алексей МОЩЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира мотострелковой роты капитан Алексей Мощенко, оборонял с подразделением один из населенных пунктов. Противник превосходящими силами при поддержке тяжелой бронированной техники, применяя огонь артиллерии и минометов, предпринял попытку выбить наших военнослужащих с занимаемых позиций. В ходе боя, грамотно управляя подчиненными, капитан Мощенко уничтожил расчет ПТУР, крупнокалиберный пулемет, 2 единицы техники иностранного производства и большое количество живой силы боевиков. Благодаря мужественным действиям капитана Алексея Мощенко, удалось уничтожить наступающего противника, не дать ему прорвать рубеж обороны наших подразделений и избежать гибели личного состава».

УДЕРЖАЛ ВЫСОТУ БЕЗ ПОТЕРЬ

Гвардии подполковник Артур ЖУМАБАЕВ

Гвардии подполковник Артур ЖУМАБАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Гвардии подполковник Артур Жумабаев командовал вверенным ему мотострелковым полком, при проведении наступательной операции по занятию стратегически важной высоты, в районе одного из населенных пунктов, контролируемого украинскими националистами. Несмотря на усиленную оборону противника, подразделениями полка был установлен контроль над высотой. Под личным руководством гвардии подполковника Жумбаева мотострелковым полком было уничтожено 2 танка, 2-е боевые машины пехоты и множество противотанковых комплексов иностранного производства, 2 артиллерийских корректировщика и до 50-ти боевиков. Заняв высоту, Артур организовал устойчивую оборону занятых позиций. Противник, желая вернуть утраченные позиции под свой контроль, предпринял попытки прорвать оборону, организованную гвардии подполковником Жумабаевым. Российскими мотострелками было отражено 5 атак противника и под непрерывным минометным огнем националистов подразделениями полка был нанесен контрудар, чем были созданы условия для захвата инициативы и лишения противника возможности продолжать наступательные действия. В ходе удержания обороны потерь среди личного состава полка не допущено».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Боевая награда нашла героя специальной военной операции на первом курсе Новосибирского военного ордена Жукова институте им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в период проведения специальной военной операции младший сержант Максим А. награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени.

Младший сержант Максим А. награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Фото: Росгвардия.

На плацу, перед курсантским строем боевой крест вручил исполняющий обязанности начальника военного института полковник Сослан Козаев.

В училище пояснили, что младший сержант Максим А., будучи военнослужащим по контракту одной из воинских частей специального назначения Росгвардии, принимал непосредственное участие в проведении специальной военной операции. В августе 2022 года после успешной сдачи экзаменов младший сержант Максим А. был зачислен на первый курс факультета сил специального назначения.