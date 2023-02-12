Владимир Скобцов: Уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком, нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго

Донецкий автор-исполнитель, поэт и прозаик, председатель клуба авторской песни ДНР Владимир Скобцов Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Володя, привет! Прошло уже больше двух недель после нашей встречи с тобой в эфире Радио «Комсомольская правда». У нас очень хорошая реакция на твой концерт-интервью. Скажи, пожалуйста, как после эфира сложилась судьба всенародно любимого барда Владимира Скобцова?

- С легкой руки всенародно любимой газеты и Радио «Комсомольская правда» и моих дорогих друзей Александра Гамова и Любови Моисеевой, меня пригласили выступить перед военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, и в госпиталях, где лежат раненые.

- Расскажи, пожалуйста, об этих встречах.

- Во-первых, я считаю, что человек, который защищает свою Родину, это святой человек. Не просто Герой, а - святой.

И те, с кем я общался, действительно, простые люди. Очень много - из наших бойцов, с Донбасса.

Я встретил двух парней нашего легендарного батальона «Спарта» и они говорят: мы - земляки, из Донецка, мы вас знаем, вы к нам приезжали.

У меня было чувство - как будто я встретил родных людей по крови, самых близких родственников. Такая теплая, душевная встреча была.

А в госпиталях лежат люди, которые не сломлены духом, хотя, конечно же, ранение – это всегда тяжело. И не только для здоровья, это и психологические нагрузки серьезные.

Я обратил внимание на высочайший уровень российской медицины. Какие чистые госпиталя, оборудованные, врачи квалифицированные.

А я вспоминал, как наши врачи, в самых тяжелых условиях, в 2014-м, в первом нашем госпитале военном, оперировали чуть ли не на полу. И вот тогда тоже приезжали артисты, Иосиф Давыдович Кобзон приходил к раненым, выступал перед ними, и это была большая поддержка.

- Да, я с ним вместе тогда ездил в Донбасс

- Да, это незабываемо. И об этом я тоже рассказывал - тем, кто воюет сегодня.

И - мы сразу понимаем друг друга, мы - на одной волне.

Такое вот общение после концерта стоит очень дорогого. Ребятам мне подсказывают темы, кое-кто рассказывает свою историю, а это всегда получит отголосок в дальнейшем творчестве.

- Слушай, что они говорят, когда будет наша Победа?

- Да, они рвутся в бой. Все наши готовы к бою, все наши готовы к наступлению, вот простые солдаты, простые бойцы.

И, как правильно сказала, идеально точно, Юнна Мориц, мы – народ, который обречен на Победу. И вот эта обреченность на Победу - она, действительно, в глазах и в сердцах наших бойцов.

- И еще Юнна Петровна говорила: «А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом!» Скажи, пожалуйста, Володя, сколько ты вот после нашего эфира провел концертов и сколько песен ты спел?

- Я был где-то около недели в Москве - и дал такой домашний импровизированный концерт в гостях у нашего Героя Виктора Бута и его замечательной жены Аллы.

- Кстати, она тоже Героиня, будем считать.

- Безусловно. Потому что мужчина без женщины никогда не может состояться.

И Виктор выдержал невероятно тяжелые испытания, а оказывала ему поддержку на свободе – Алла, и она Герой точно такой же, как и Виктор, я считаю.

- Да, Виктор Бут был у нас тоже в эфире, в студии на твоем месте сидел… А что ты спел Алле и Виктору?

- Я им спел песни самые разные, в том числе, и те, которые я не пою со сцены, потому что это шуточные песни, и мало ли кто как их поймет.

Такие неформальные шутки на тему - насколько хороша и сильна наша Родина и как ничтожны наши враги.

- Ещё из яркого?

- Было выступление и в Союзе писателей России, такой даже получился бенефис, пришли мои друзья, прекрасный Сергей Галанин, музыкант, чувствующий слово, и поэт в то же время. Кстати, он написал сейчас новую песню на стихи Юнны Мориц.

Такая песня негромкая, но как песня-заклинание, где звучит та же мысль, о которой я говорил только что – о том, что мы обречены на Победу, что Победа будет за нами.

- Сколько всего концертов и сколько всего песен прозвучало? Примерно.

- Я даже не подсчитаю. Был Звездный городок, я там выступал, это знаковое место. Потом два раза - в госпитале Вишневского.

Плюс несколько концертов - в

Семеновском полку. Ну, это моя главная аудитория, это те, кто воюет и те, кто находится пока на излечении.

- То есть, больше десяти концертов ты дал?

- Да. Каждый день один-два – вот так получалось.

- Ясно. И сотни песен прозвучало.

- Наверное…

- Ну, что, может, тогда для слушателей Радио «Комсомольская правда», для наших читателей, посетителей сайта исполнишь одну из песен своего замечательного репертуара.

Слушаем тебя, Володя.

(Скобцов поет)

НАДО ЖИТЬ

Стихи Владимира Скобцова, музыка Сергея Галанина

Хоть режьте Родину, хоть ешьте,

от злых невежд мороз по коже

и жизнь уже не станет прежней,

и смерть становится моложе.

Уже не скроешься в столице

и не укроешься в морозы,

к тебе воротятся сторицей

чужая боль, чужие слёзы.

Уже забудется едва ли

судьба, пробитая осколком,

нас слишком долго убивали,

но жить в России надо долго.

Над нами звёзды словно в тире,

беда течёт по небу Волгой,

мы слишком долго жили в мире,

война с чертями будет долгой.

Уже забудется едва ли

судьба, пробитая осколком,

нас слишком долго убивали,

но жить в России надо долго…