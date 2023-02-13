Анекдоты: Семья - это когда ты кушаешь конфеты, которые сам подарил жене

У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы.
Однажды я спросил его: мол, что это ты, как я ни приду, все время полы моешь? А он говорит:
- Да звонок у нас очень громкий, а кот - очень пугливый!
* * *
Швейцарский банк. Русский клиент шепотом говорит:
- Я хочу положить на свой счет 2 миллиона долларов.
Банкир:
- Говорите громче, у нас бедность не порок!
* * *
Штирлиц шел в кафе «Элефант» на встречу с женой.
Ее уже в четвертый раз везли через линию фронта и три границы, и каждый раз выяснялось, что это не его жена.
* * *
Наконец-то сбылась юношеская мечта Петрова: он зацементировал шесть соток бабушкиного огорода.
* * *
Миллионер разговаривает со своим врачом:
- Знаете, я решил не платить вам гонорар, но вместо этого я включу вас в свое завещание. Вы довольны?
- Да, конечно. Только верните мне рецепт, я внесу там пару изменений.
* * *
- Говорят, вегетарианцы едят всего два раза в день и живут до 100 лет.
- Зачем?
- Что зачем?
- Зачем живут так долго?
* * *
Самые страшные женщины - это женщины-вампиры. Они не видят своего отражения в зеркале и поэтому красятся по совету лучшей подруги.
* * *
Американец, чтобы не ходить на работу, сделал ложный вызов в полицию и получил 5 суток домашнего ареста.
* * *
Общага. Студент - студенту:
- Будешь у меня репетитором?
- Тут важно уловить тоненькую грань... Можно просто помочь подучить английский, а быть репетитором - значит брать за это плату!
- Пельмени?
- Согласен!
* * *
Сидят Моня и Сема и обсуждают фильм «Титаник».
Один другому говорит:
- Я вот сколько раз посмотрел этот фильм, столько раз прослезился…
- И я тоже. Так мне тот бриллиант жалко...
* * *
Купил сегодня пиццу «4 сыра». Судя по вкусу, российский, российский, российский и один... тоже, собственно, российский - не доложили.
* * *
Ребята, сделайте меня, пожалуйста, замом министра чего угодно, мне чисто ипотеку закрыть и всё, я дальше сам уволюсь, обещаю. Я все посчитал, чтобы закрыть ипотеку, мне на таком посту потребуется 17 секунд.
* * *
В школе на уроке:
- Иванов, ты зачем грызешь ручку?
- Ну, Марья Ивановна, это же привычка. Я ничего с собой поделать не могу. Я, когда думаю, всегда так делаю!
- Твоя привычка, Иванов, для школы сплошные траты! Быстро отойди от двери и садись на место!