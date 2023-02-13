Анекдоты: Семья - это когда ты кушаешь конфеты, которые сам подарил жене

У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы.

Однажды я спросил его: мол, что это ты, как я ни приду, все время полы моешь? А он говорит:

- Да звонок у нас очень громкий, а кот - очень пугливый!

* * *

Швейцарский банк. Русский клиент шепотом говорит:

- Я хочу положить на свой счет 2 миллиона долларов.

Банкир:

- Говорите громче, у нас бедность не порок!

* * *

Штирлиц шел в кафе «Элефант» на встречу с женой.

Ее уже в четвертый раз везли через линию фронта и три границы, и каждый раз выяснялось, что это не его жена.

* * *

Наконец-то сбылась юношеская мечта Петрова: он зацементировал шесть соток бабушкиного огорода.

* * *

Миллионер разговаривает со своим врачом:

- Знаете, я решил не платить вам гонорар, но вместо этого я включу вас в свое завещание. Вы довольны?

- Да, конечно. Только верните мне рецепт, я внесу там пару изменений.

* * *

- Говорят, вегетарианцы едят всего два раза в день и живут до 100 лет.

- Зачем?

- Что зачем?

- Зачем живут так долго?

* * *

Самые страшные женщины - это женщины-вампиры. Они не видят своего отражения в зеркале и поэтому красятся по совету лучшей подруги.

* * *

Американец, чтобы не ходить на работу, сделал ложный вызов в полицию и получил 5 суток домашнего ареста.

* * *

Общага. Студент - студенту:

- Будешь у меня репетитором?

- Тут важно уловить тоненькую грань... Можно просто помочь подучить английский, а быть репетитором - значит брать за это плату!

- Пельмени?

- Согласен!

* * *

Сидят Моня и Сема и обсуждают фильм «Титаник».

Один другому говорит:

- Я вот сколько раз посмотрел этот фильм, столько раз прослезился…

- И я тоже. Так мне тот бриллиант жалко...

* * *

Купил сегодня пиццу «4 сыра». Судя по вкусу, российский, российский, российский и один... тоже, собственно, российский - не доложили.

* * *

Ребята, сделайте меня, пожалуйста, замом министра чего угодно, мне чисто ипотеку закрыть и всё, я дальше сам уволюсь, обещаю. Я все посчитал, чтобы закрыть ипотеку, мне на таком посту потребуется 17 секунд.

* * *

В школе на уроке:

- Иванов, ты зачем грызешь ручку?

- Ну, Марья Ивановна, это же привычка. Я ничего с собой поделать не могу. Я, когда думаю, всегда так делаю!

- Твоя привычка, Иванов, для школы сплошные траты! Быстро отойди от двери и садись на место!