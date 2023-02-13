7 чудес света XXI века. Лувр в Арабских Эмиратах, китайский стальной монстр и Крымский мост

Самое большое в мире сооружением из стали. Фото: Shutterstock

Давно составленный и невесть кем утвержденный классический список семи чудес света изрядно удивляет современное поколение. Тем более что, кроме египетских пирамид, ни одно из них, увы, не сохранилось. Но зато буквально на наших глазах люди и природа создают удивительные творения, из которых впору составлять новый реестр объектов, претендующих на статус мирового чуда. Мы выбрали несколько из них.

36 километров стальных нитей

Китайцы, выиграв право на проведение в Пекине летней Олимпиады-2008, средств на подготовку к этому спортивному событию не жалели. И решили поразить всех в первую очередь грандиозным стадионом, ставшим самым большим в мире сооружением из стали.

Когда работы завершились, все поняли, что получился настоящий шедевр, напоминающий птичье гнездо. Стадион оплетен 36 километрами стальных нитей. Это не только декоративный элемент: нитяной каркас призван удержать конструкцию во время землетрясений.

Кстати, стадион в Пекине является прибыльным. Менеджеры «Птичьего гнезда» умудряются сдавать его в аренду, а также взимать с экскурсантов плату за вход, что ежегодно приносит в кассу порядка $30 миллионов.

Как юбка Мэрилин Монро

Культурный центр Гейдара Алиева. Фото: Shutterstock

Одним из символов столицы Азербайджана Баку стал открытый в 2012 году Культурный центр Гейдара Алиева. Его спроектировала знаменитая Заха Хадид - первая женщина-архитектор, удостоенная Притцкеровской премии - аналога Нобелевки в мире архитектуры.

Белоснежное здание не имеет ни одной прямой линии. Члены жюри дизайнерской премии, учрежденной лондонским Музеем дизайна, так описали это сооружение: «Упоительно красивое здание. Оно так же невинно и сексуально, как приподнятая ветром юбка Мэрилин Монро».

Бакинские гиды утверждают, что в проекте Хадид есть секретный элемент: если встать лицом к Культурному центру в определенной точке, то волнообразные силуэты его крыши повторят автограф Гейдара Алиева.

Шедеврам светят тысячи звезд

Музей искусств в ОАЭ под скромным названием Лувр. Фото: Shutterstock

Арабские шейхи в ОАЭ отстегнули из своих нефтегазовых доходов 1,5 миллиарда долларов и построили у себя в 2017 году Музей искусств под скромным названием Лувр. Только за право использовать этот брэнд знаменитому парижскому прототипу было выплачено целых $500 миллионов. Комплекс представляет собой возведенное на искусственном острове огромное здание площадью 24 тысячи кв. метров, накрытое куполом из 8000 стальных и алюминиевых звезд, рассеивающих солнечный свет так, что создается эффект ажурной тени пальмовых ветвей. В рамках долгосрочного межправительственного соглашения музей регулярно арендует у французов и выставляет в своих стенах шедевры живописи, включая картины Леонардо да Винчи, Матисса, Ван Гога, Моне, Пикассо и других мастеров.

Ничего выше пока нет

Самое высокое строением в мире - «Бурдж Халифа». Фото: Shutterstock

Еще одно современное чудо света находится в ОАЭ. Оно уже успело поменять свое название. 828-метровый, в 163 этажа небоскреб «Бурдж Халифа», являющийся самым высоким строением в мире, первоначально назывался «Бурдж Дубай» («Дубайская башня)». Переименовали его на церемонии открытия: правитель эмирата Дубай посвятил исполинское сооружение тогдашнему президенту ОАЭ шейху Халифе ибн Заиду Аль Нахайяну.

На самом деле в здании - 164 этажа, один является подземным. Возводилось оно в течение 6 лет, причем в некоторые дни на стройплощадке работали по 12 тысяч рабочих. Внутри башни много интересного: самый высокий в мире ресторан, самый мощный в мире фонтан, самые быстрые в мире лифты. В «Бурдж Халифе» есть даже автоматы по продаже… золотых слитков. Приобрести можно от 2,5 до 30 граммов золота.

Над пропастью к знаниям

Самый высокий мост в мире - виадук Мийо. Фото: Shutterstock

Туристы, приезжающие в столицу Франции, уже знают, что наряду с Эйфелевой башней и собором Парижской богоматери им непременно нужно увидеть самый высокий мост в мире - виадук Мийо. Для этого они отправляются в лежащую рядом долину реки Тар. Именно там недавно мост ввели в строй Он ведет в городок Безье, где расположено много элитных частных школ, в которые состоятельные парижане отправляют на учебу своих детей. Без моста машины томились в пробках на горной дороге, вот богачи и решили спрямить путь. На счету этого виадука три мировых рекорда - самая высокая опора (244,96 м), самая высокая опора моста с пилоном (343 м) и самое высокое дорожное полотно (270 м над землей). Частная компания, потратившая на возведение моста 385 миллионов евро, получила право в течение 78 лет взимать со всех плату за проезд по нему.

А ЧТО У НАС?

Дорога в родную гавань

Крымский мост - самым длинный мост в России. Фото: назовимост.рф

В это чудо, построенное всего за каких-то пять лет, многие верить просто отказывались. На Украине до недавнего времени ведущие с телеэкранов на полном серьезе заявляли, что на самом деле никакого моста не существует, это галограмма.

Но Крымский мост - вот он, перед вами. Он стал самым длинным в России. 19 км автомобильных и железнодорожных эстакад с ажурными арками над фарватером соединили вернувшийся в родную гавань полуостров с Таманью.

Хрустальное благолепие

Храм-памятник в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина в городе Дятьково на Брянщине. Фото: Юрий КАВЕР/ РИА Новости

Россия богата на чудесные памятники - древние и современные. Среди них и те, что были когда-то утрачены, но затем восстановлены. Как, например, храм-памятник в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина в городе Дятьково на Брянщине.

Он был построен в 1810 году местными заводчиками Мальцовыми, известными производителями хрусталя, и внутри украшен невиданным убранством - хрустальными подсвечниками, паникадилами и единственным в мире хрустальным иконостасом. Но в первые годы Советской власти храм разрушили. Уцелела одна-единственная деталь декора, которой современным ученым хватило для того, чтобы восстановить рецепт мальцовского хрусталя.

В Дятьково построили новый храм, внутреннее убранство которого в точности повторяет интерьеры прежнего. Паломники, побывавшие в нем, говорят, что увидели настоящее чудо - земное и небесное.