Вопрос дня: А про какого нашего талантливого соотечественника еще стоило бы снять сериал? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Анатолий Вассерман, интеллектуал и депутат Госдумы:

- Я бы подождал, пока наши киношники научатся снимать. Судя по анонсу сериала, опять в основном будут показывать не творческий путь Шаляпина, а его личную жизнь. Но если серьезно, я бы посмотрел сериалы об Иване Грозном, Сталине и прокуроре Вышинском. На них навалили такую кучу грязи, что давно пора разгребать.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- Меня интересуют истории гонщиков. Царский офицер Борис Ивановский в 20-х годах победил в трех европейских соревнованиях. Журналист Андрей Нагель в 1913 году на «Руссо-Балте» поднялся на Везувий. Владимир Чагин из камазовской команды семь раз приходил первым на Дакаре.

Андрей Борисенко, Герой России, космонавт:

- Посмотрел бы сериал про академика Мстислава Келдыша. Это президент Академии наук СССР, который сильно помог Королеву в космической программе. Он не только координировал ученых, он поддерживал Королева в верхах, помогая продвигать нужные решения.

Елена Проклова, актриса, телеведущая:

- Шаляпин не единственный, кто прошел через смутные времена, оставив после себя творческое наследие. Александра Яблочкина, великая русская актриса. Она стала известной еще до революции и смогла пережить Большой террор. Лидия Русланова - она же в какой-то момент была самой известной певицей страны.

Тамара Гвердцители, певица, композитор, народная артистка России:

- Думаю, нужен сериал про героев войны 1812 года, которые этнически не были русскими: Петр Багратион (грузин), Михаил Барклай-де-Толли (шотландско-немецкого происхождения), Михаил Милорадович (среди предков сербы и украинцы). Эти люди всю жизнь сражались за нашу страну. Сейчас надо напомнить, что Россия всегда готова была принять талантливых людей, откуда бы родом они ни были.

Евгений, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- Про Игоря Курчатова и его соратников. История создания советской атомной промышленности - это какой-то приключенческий роман и детектив одновременно!

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