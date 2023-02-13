Спецоперация на Украине, последние новости на 12 февраля 2023: Какая Украина хочет мира с Россией и зачем НАТО перешло красную черту

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Комсомолка» продолжает публиковать ежедневные сводки о спецоперации вооруженных сил России на территории Донбасса и Украины. И событиях в мире, окружающих военный конфликт.

К утру 13 февраля 2023 года мы расскажем вам о планах создать в Мариуполе базу флота, аресте российских активов в Швейцарии, дефиците американских ракет и умышленной интеграции Украины в НАТО. Все подробности – в нашей военной и околовоенной сводке.

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ВЫПОЛНЯЛИСЬ «ПО ЩЕЛЧКУ»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук рассказал журналистам, что Киев мог выполнить Минские соглашения без особых сложностей.

- И в 2014-м, и в 2015-м особенно минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку, - заявил политик в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Он добавил, что есть и «другая Украина», которая хочет мира с Россией.

У США КОНЧАЮТСЯ РАКЕТЫ ДЛЯ КИЕВА

Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

- Мы очень быстро исчерпали наши запасы, у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают, - объяснил эксперт.

Американский военный напомнил, что «русские смогли очень быстро нарастить производство». По его словам, европейцы обеспокоены этим, ведь наша оборонка растет несмотря на всю западную помощь Украине оружием.

ШВЕЙЦАРИЯ ЗАМОРОЗИЛА 19 МЛРД. ДОЛЛАРОВ РОССИИ

Общую сумму замороженных активов посчитали журналисты издания SonntagsZeitung. У них получилось, что один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse закрыл доступ к 19 млрд. долларов, принадлежащим России. Это больше трети всех наших активов в этой стране.

При этом, законы страны прямо запрещают передавать деньги и имущество одного государство кому-то еще. Замороженные активы вряд ли получит Украина. Другое дело, что и мы ими распоряжаться пока не можем.

БРИТАНСКИЙ ВОЕНПРОМ НА УКРАИНЕ

Газета The Daily Telegraph сообщила, что Лондон и Киев ведут переговоры о строительстве новых заводов на Украине, которые станут делать британское оружие. В первую очередь речь идет об артиллерии и бронетехнике.

Для английской оборонки этот проект может стать золотым дном. В отличие от списанных броневиков заводы никто бесплатно передавать не будет. Военпром готовится за деньги выполнить заказ, а потом зарабатывать дальше, поставляя запчасти, материалы и обучая работников.

Британия хочет стать первой страной, которая развернет на Украине лицензионное военное производство. Правда, если дело пойдет, то в бизнесе легко захотят поучаствовать и другие государства.

ВОЕННАЯ БАЗА В МАРИУПОЛЕ

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что поселение готово принять у себя базу Черноморского флота. Точнее не сам город, а Азовский судоремонтный завод.

Предприятие не так сильно пострадало во время осады. Сохранился плавучий док с грузоподъемностью 15000 тонн. Он может принимать корабли длиной 200 метров и шириной 25. До спецоперации завод готов был капитально ремонтировать по 120 судов в год, а также делать любые запасные части к ним.

- Там такие станки есть, 12-метровые, которые валы точат. Даже это сохранили ребята, смазали. Административные здания смотрели, доки смотрели, пирсы. Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%, - рассказал Олег Моргун.

СВОДКА МИНОБОРОНЫ

На Красно-Лиманском направлении штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ. За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск, за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходная гаубица М109 «Paladin», самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».

ЕВРОПА СОЗНАТЕЛЬНО ПЕРЕШЛА ЧЕРТУ

Это признал бывший еврокомиссар по расширению, вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген.

- Я убежден, что в 2008 году предложением Украине стать членом НАТО была преднамеренно и сознательно перейдена черта, это было неприемлемо для России из-за интересов ее безопасности, - заявил он в интервью Berliner Zeitung.

Отставной еврочиновник рассказал, что Европа уже тогда продвигала идею присоединения Киева к блоку. Барак Обама отказывался всерьез воспринимать Россию, называя нас «региональной державой».

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