Как ни в чём ни бывало: Муж уехавшей из России Собчак пришел на премьеру нового фильма

Константин Богомолов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера нового фильма «Петрополис». Режиссер Валерий Фокин снял фантастический триллер, главный герой которого исследует возможные контакты людей с инопланетянами. В картине снялись Антон Шагин, Юлия Снигирь, Владимир Кошевой и другие артисты.

Посмотреть фильм пришли звезды кино и шоу-бизнеса: актер и режиссер Евгений Миронов, телеведущая Арина Шарапова, продюсер Ренат Давлетьяров и другие. Одним из гостей премьеры стал Константин Богомолов. После спешного отъезда своей жены Ксении Собчак из России режиссер, как ни в чем ни бывало, продолжает работать и вести светскую жизнь.

Режиссер пришел на премьеру нового фильма «Петрополис». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Константин появился в зрительном зале в джинсовой куртке, накинутой поверх шерстяного свитера, с объемной кожаной сумкой в руках и с обручальным кольцом на пальце. Перекинувшись парой слов со своим коллегой Евгением Мироновым, режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной занял место в зале.

Судя по всему, рабочие планы Константина с отъездом жены из России не поменялись. У него запланированы спектакли в ведущих театрах Москвы. Кроме того, продолжаются съемки сериала «Кеша». В этом проекте Богомолов выступает как в главной роли, так и в качестве режиссера.

. Перекинувшись парой слов со своим коллегой Евгением Мироновым, Константин занял место в зале. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что в квартире режиссера прошли обыски. Якобы досмотр был связан с делом коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, арестованного по подозрению в вымогательстве. Писали, что режиссер «отрезан от всех инструментов связи с внешним миром», поскольку после обысков у него «изъяли рабочую технику». Опровергая эти слова, Богомолов опубликовал в Telegram фотографию со своим ноутбуком.

«Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки. Ну совсем дураки. Дураки дурацкие», - написал Константин в своем Telegram-канале.

Евгений Миронов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм «Петрополис» вышел в прокат 27 октября. Действие фильма происходит в трех странах — России, Америке и Японии. Владимир Огнев (его играет Антон Шагин) - сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, у него блестящая научная карьера. После защиты диссертации Владимира приглашают на работу в закрытую международную организацию, специальный отдел Организации Объединенных Наций. Ему предстоит понять: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.