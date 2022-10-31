В Финляндии преступные группировки массово получают оружие из Украины

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Полиция Финляндии обнаружила каналы поставок контрабандного оружия с Украины в Финляндию и другие страны Европы. Об этом финской национальной телерадиокомпании Yle сообщил комиссар Центральной криминальной полиции страны Кристер Альгрен.

– У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии, - говорит Альгрен. Оружие, доставленное в Украину, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах… Мы будем иметь дело с этим оружием в течение десятилетий и заплатим за это здесь, – поделился полицейский своими мыслями с журналистами.

Он также рассказал, что преступные группировки не только проявляют огромный интерес к поставкам оружия с Украины, но и активно действуют в этом направлении: создают новые каналы, привлекают нужных людей, организуют тайники в приграничных областях Украины.

По словам Альгрена, речь идет о пистолетах, гранатах, штурмовых винтовках и даже беспилотниках. А основным каналом поставок являются международные порты Финляндии.

Комиссар рассказал, что вооруженные конфликты всегда являлись хорошей базой для вооружения организованной преступности, однако в таких масштабах это еще никогда не происходило.