Немецкие экоактивисты опозорились, приклеив себя к полу в автосалоне

Сотрудники автосалона, посоветовавшись с руководством, после окончания работы ушли домой. А приклеенным участникам акции пожелали спокойной ночи.

Радикально настроенные экологи в очередной раз решили привлечь к себе внимание. Разумеется, не самым обычным способом

Протестуя против глобального потепления, они решили намазаться клеем и приклеиться к полу и автомашинам, выставленным в дилерском центре корпорации Volkswagen в немецком городе Вольфсбург (земля Нижняя Саксония).

Дело было вечером, и сотрудники центра, посоветовавшись с руководством, после окончания работы ушли домой. А приклеенным участникам акции пожелали спокойной ночи.

Утром экологи устроили скандал: они были возмущены тем, что никто не пытался их освободить. А еще они назвали работников корпорации бесчеловечными, так как те не принесли им хоть какие-нибудь емкости для того, в которые можно было бы справлять нужду. И кое-кому из участников акции пришлось это делать под себя.

Теперь кое-как отмывшиеся от клея и всего остального экологи намерены подать на Volkswagen в суд. Руководство концерна грозит им ответным иском – за незаконное проникновение на частную территорию и причинение ущерба имуществу.