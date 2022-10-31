В Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой

Свидетели рассказали, что сначала услышали взрывы, затем увидели клубы чёрного дыма, охватившего здание. Фото: REUTERS

В британском городе Дувр мужчина напал на миграционный центр, забросав его бутылками с зажигательной смесью, а затем покончил с собой. Личность погибшего и мотивы его действий пока неизвестны.

По данным очевидцев, злоумышленник подъехал к зданию пограничной службы на белом джипе. После выхода из машины он бросил в сторону входа строения три «коктейля Молотова», один из которых не взорвался.

Свидетели рассказали, что сначала услышали взрывы, затем увидели клубы чёрного дыма, охватившего здание. «После чего сработала сигнализация, и все стали громко кричать», - поделились они увиденным.

Закончив атаку, преступник сел в машину и доехал до ближайшей автозаправки, где покончил с собой.

Известно, что в результате возгорания 1 человек получил незначительные травмы.

Случившееся произошло в разгар политических дебатов о дальнейшей судьбе миграционных потоков в Великобританию из Европы, которые в последнее время резко возросли не в последнюю очередь за счет украинцев, желающих пересидеть неспокойное время в благополучном королевстве.