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В мире31 октября 2022 5:15

В Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой

Мужчина забросал здание «коктейлями Молотова»
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Свидетели рассказали, что сначала услышали взрывы, затем увидели клубы чёрного дыма, охватившего здание.

Свидетели рассказали, что сначала услышали взрывы, затем увидели клубы чёрного дыма, охватившего здание.

Фото: REUTERS

В британском городе Дувр мужчина напал на миграционный центр, забросав его бутылками с зажигательной смесью, а затем покончил с собой. Личность погибшего и мотивы его действий пока неизвестны.

По данным очевидцев, злоумышленник подъехал к зданию пограничной службы на белом джипе. После выхода из машины он бросил в сторону входа строения три «коктейля Молотова», один из которых не взорвался.

Свидетели рассказали, что сначала услышали взрывы, затем увидели клубы чёрного дыма, охватившего здание. «После чего сработала сигнализация, и все стали громко кричать», - поделились они увиденным.

Закончив атаку, преступник сел в машину и доехал до ближайшей автозаправки, где покончил с собой.

Известно, что в результате возгорания 1 человек получил незначительные травмы.

Случившееся произошло в разгар политических дебатов о дальнейшей судьбе миграционных потоков в Великобританию из Европы, которые в последнее время резко возросли не в последнюю очередь за счет украинцев, желающих пересидеть неспокойное время в благополучном королевстве.

Происшествия: ЧП