«Бриллиантовый король» избежал тюрьмы за контрабанду алмазов

Лев Леваев. Фото: Денис Гришкин, ТАСС/Ведомости

В Израиле подошло к концу расследование дела о контрабанде алмазов, получившего название «Черный алмаз».

В рамках соглашения с прокуратурой владелец компании LLD, миллиардер, выходец из бывшего СССР Лев Леваев, предпочитающий, чтобы в западных СМИ его фамилию писали как Левиев, признан невиновным, а вот генеральному директору фирмы придется не только заплатить солидный штраф, но и отправиться за решетку на ближайшие полтора года.

Представители Леваева заявили, что в ходе длительного разбирательства бизнесмен был признан абсолютно невиновным и с него, а также членов его семьи, сняты все подозрения.

В рамках операции «Черный алмаз» в 2018 году был задержан ряд сотрудников компании LLD, а также сын и брат Леваева. Им инкриминировали организацию контрабанды алмазов из ряда стран, в том числе, и из России.

В 2021 году имущество миллиардера в Израиле было арестовано, а вскоре после допроса по делу при невыясненных обстоятельствах погибла бухгалтер компании 42-летняя Мазаль Адади.

Сам Леваев все это время находился в России, где у него есть строительный бизнес, откуда и вел переговоры с правоохранителями. После того, как летом этого года он отправился в Израиль на допрос, стало понятно, что дело, скорее всего, завершится сделкой с правосудием.

В рамках судебного решения компания LLD выплатит 25 миллионов шекелей (435 млн. рублей) штрафа, а гендиректор Реувен Шмуэлов проведет полтора года в тюрьме и заплатит 280 тысяч шекелей (почти 5 млн. рублей) штрафа.