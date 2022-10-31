Количество жертв страшной трагедии в Индии продолжает расти

141 человек погиб при обрушении моста через реку Мачху в штате Гуджарат на западе Индии. Фото: REUTERS

Согласно последним данным, 141 человек погиб при обрушении моста через реку Мачху в штате Гуджарат на западе Индии. Спасти удалось 177 человек, еще часть людей пока считаются пропавшими без вести.

Число жертв трагедии растет буквально с каждым часом, а вот количество выживших не увеличивается. Кроме того, десятки людей получи ли ранения во время падения с моста и при попытках удержаться за обрывающиеся канаты и искореженные остатки конструкции.

По данным властей штата, всего на мосту и поблизости от него во время обрушения находилось не менее 400 человек, пришедших на Фестиваль Огней - Дивали – один из главных индуистских праздников.

– Многие дети наслаждались праздником Дивали и приехали сюда как туристы. Все они упали друг на друга. Мост рухнул из-за перегрузки, – рассказал один из свидетелей трагедии.

Подвесной вантовый мост длиной 230 метров был построен в XIX веке. Последние полгода он простоял на ремонте и был открыт перед праздником буквально накануне обрушения.

Власти оперативно организовали спасательные работы, однако тела многих погибших уже успело унести течением. Лидеры оппозиции, воспользовавшись ситуацией, тут же заявили, что мост был открыт без тщательной технической проверки его состояния.