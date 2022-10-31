Гендерное равенство в современном Узбекистане: комплексные усилия приносят результат

Фото: Bеб-сайт Президента Республики Узбекистан www.president.uz

Проблема равенства полов, создания равных возможностей для женщин наравне с мужчинами уже не первое десятилетие находится в повестке международной жизни. Принцип равенства полов задекларирован в основополагающих международных документах по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав человека и множество других международных конвенций. Тем не менее и в третьем десятилетии XXI века эта проблема не решена до конца. Так, за четверть века ни одно из государств мира так и не достигло полной реализации целей Пекинской декларации о правах женщин1995 года. Три четверти всех управленцев в мире по-прежнему составляют мужчины и лишь одна четверть приходится на женщин.

Каждое государство по-своему решает проблему гендерного неравенства, сочетая международный опыт с собственными наработками в этой области и собственной культурной спецификой. Современный Узбекистан является одним из уникальных государств мира, в котором самые последние реформаторские тенденции и международные веяния сосуществуют с богатой многовековой историей, традиционными ценностями узбекского и других народов республики, канонами исламской религии.

Традиционный культурно-религиозный уклад общества обеспечивает стабильность и преемственность, позволяя преодолевать сложные периоды истории. Однако этот же самый традиционный уклад может делать процесс реформирования социальной сферы, включая и вопрос о положении женщин в обществе, более сложным. Очевидно, что в таких условиях роль главного реформатора должно осуществлять само государство и его институты. Судя по масштабам и активности шагов в области достижения гендерного равенства, предпринятых за последние четыре-пять лет властями Узбекистана, руководство республики во главе с президентом Шавкатом Мирзиеевым осознает важность и стратегическую значимость стоящей перед ними задачи.

За последние несколько лет власти Узбекистана разработали и внедрили в жизнь солидную законодательную базу, направленную на улучшение положения женщин и достижение равенства полов. Еще в 2019 году в стране были приняты основополагающие законы по вопросу гендерного равенства: закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», а также закон «О защите женщин от притеснения и насилия». По инициативе президента Мирзиёева в том же году в Сенате парламента Узбекистана был учрежден Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства.

В мае 2021 года власти республики пошли еще дальше и утвердили Стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года - комплексный план по достижению равенства полов в стране. Власти ожидают, что в результате успешной реализации Стратегии более распространенной станет практика назначения женщин на руководящие посты в сфере государственного управления. Там, где дисбаланс будет ярко выражен, решено выделять специальные квоты для женщин. Еще одним важным направлением, озвученным в Стратегии достижения гендерного равенства, является улучшение ситуации с занятостью женщин, оплатой труда и защитой их трудовых прав. Это, безусловно, очень важно для современного Узбекистана, поскольку дисбалансы в сфере трудовых отношений, несмотря на положительные сдвиги, по-прежнему достаточно велики в стране. Третьим важным направлением, отмеченным в Стратегии, является недопущение случаев притеснения женщин, предупреждение их дискриминации в социуме, работа с предубеждениями и негативными установками по отношению к женщинам.

Важно подчеркнуть, что в настоящее время в Узбекистане ни один закон и подзаконный акт не может быть принят без проведения так называемой гендерно-правовой экспертизы — то есть проверки нормативно-правового акта на соответствие принципам гендерного равенства и на предмет отсутствия в нем дискриминации по половому признаку.

Важность принятия властями полезных и прогрессивных законов и подзаконных актов в области гендерного равенства не подлежит сомнению. Однако эффект от правотворческой активности будет недостаточным, если правотворчество не подкрепляется активной работой институтов, непосредственно занимающихся поддержкой женщин и защитой их прав на постоянной основе. В Узбекистане усилиями властей за последние годы была создана целая сеть подобных общественных и экономических институтов. Помимо упомянутого выше Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства в верхней палате парламента, над защитой прав женщин активно работает Республиканский общественный женский совет. Его возглавляет председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. В полномочия Совета входит координация положений ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Также в стране функционирует Республиканская комиссия по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи, которая как раз и определяет методику проведения упомянутой выше гендерно-правовой экспертизы. За финансово-экономические аспекты отвечает Государственный целевой фонд по поддержке семьи и женщин.

В марте текущего года президент Узбекистана учредил Государственный комитет по делам женщин, а также Министерство по поддержке махалли и старшего поколения. Указом президента в каждой махалле (социальный институт, объединяющий жителей определенной территории) всех городов, сёл и аулов была введена должность женской активистки. В должностные обязанности женской активистки вошла адресная поддержка женщин в сфере занятости и предпринимательства, борьбы с бедностью. Для тех женщин, кто стремится открыть свое дело, властями был учрежден специальный Центр предпринимательства женщин. Также в Узбекистане функционирует так называемая «женская тетрадь». В нее вносят данные женщин, которые находятся в тяжелом финансовом положении, имеют инвалидность или серьезные проблемы со здоровьем, остро нуждаются в жилье. Тем, кто попал в «женскую тетрадь» власти оказывают адресную социальную поддержку. Благодаря функционированию «женской тетради» свыше 400 тысяч женщин обрели занятость.

Среди новых, озвученных в текущем году, инициатив республиканского руководства — максимально содействовать получению женщинами качественного высшего образования. Так, власти запланировали покрыть за счет бюджета обучение девушек в магистратуре по контракту. Данным видом льгот будет охвачено 23 тысячи обучающихся в магистратуре девушек. Помимо этого, в каждом регионе планируется оплачивать за счет бюджета контрактное обучение для девушек из малообеспеченных семей: всего свыше двух тысяч мест. Кроме того, запланировано выделять ежегодные квоты для девушек, поступающих в докторантуру.

Даже беглого ознакомления с предпринятыми властями Узбекистана за последние несколько лет шагами в области гендерного равенства достаточно, чтобы понять, что руководство республики приложило и продолжает прилагать внушительные усилия по улучшению правового и экономического положения женщин в стране. Причем, улучшения не формального и декларативного, а реального: выражающегося в повышении качества и уровня жизни женщин, более полной их самореализации. Возникает закономерный вопрос: с чем, собственно говоря, связано столь пристальное внимание властей Узбекистана к проблемам гендерного равенства и прав женщин?

Ответ на этот вопрос складывается из нескольких составляющих. Во-первых, фундаментальной задачей, стоящей сегодня перед властями Узбекистана, является ускорение темпов развития страны: в социально-экономической, гуманитарной и других сферах. Интенсивное развитие — то есть то, которое основывается не на введении в оборот новых людских и природных ресурсов, а на знаниях, творческом потенциале и профессионализме - невозможно без качественного раскрытия человеческого потенциала. В Узбекистане, как и в других государствах, женщины составляют приблизительно половину населения страны. Улучшение правового, экономического и социального положения женщин, создание более благоприятных возможностей для их развития позволят лучше раскрыть человеческий потенциал и ускорить социально-экономическое развитие страны. Например, присутствующее сегодня в Узбекистане деление профессий на «мужские» и «женские» существенно сужает профессиональный выбор для работника и кадровый выбор для работодателя. Преодоление подобного деления позитивно скажется на рынке труда и впоследствии на экономике страны в целом. И это лишь один частный случай из множества.

Властям Узбекистана сегодня также весьма важно поддерживать согласие в собственном социуме. Отступившая на второй план, но не исчезнувшая пандемия коронавируса, обострившаяся в 2022 году до экстремумов геополитическая обстановка в мире и экономическая турбулентность в той или иной мере затронули все страны мира, включая Узбекистан. В таких условиях для сохранения внутренней стабильности необходимо поддержание консенсуса в обществе, а для этого в свою очередь важно, чтобы государство было социально-ориентированным. Во внутренней политике президента Шавката Мирзиёева — в принимаемых нормативно-правовых актах и бюджетной политике — упор в последние годы делается именно на повышение социальной ответственности государства перед обществом, а также на поддержку уязвимых слоев населения. Социальная защита женщин, детства и материнства является неотъемлемой частью социальной политики государства и вносит существенный вклад в укрепление общественного согласия.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что руководство Узбекистана, начиная с 2016 года, успешно реализует курс на укрепление международных позиций страны, усиление взаимодействия с международными организациями. Международный престиж того или иного государства, его мягкая сила сегодня во многом связаны не только с такими традиционными показателями, как рост промышленного производства или мощь вооруженных сил, но и с качественными характеристиками жизни людей, к которым как раз и относится проблематика гендерного равенства наряду с рядом иных важных вопросов: уровнем образования в стране, состоянием экологии. Неслучайно, что вопрос о достижении гендерного равенства входит в число глобальных Целей Устойчивого развития ООН, которые должны обеспечить более стабильное и гармоничное развитие мирового сообщества, повысить качество жизни людей по всему миру. Официальный Ташкент на протяжении последних нескольких лет существенно интенсифицировал свое взаимодействие с ООН. Задача достижения гендерного равенства сегодня входит и в перечень национальных Целей Устойчивого развития Узбекистана. Для достижения данной цели власти страны разработали девять задач со сроком выполнения к 2030 году. Эти задачи, помимо ликвидации всех форм дискриминации женщин, должны обеспечить более полное участие женщин в политической, экономической культурно-гуманитарной жизни, равные с мужчинами возможности для лидерства и принятия решений

Важно подчеркнуть, что Узбекистан сегодня является участников всех основных международных договоров, которые предусматривают правовую, экономическую и социальную поддержку женщин, их защиту от различных форм дискриминации. Среди таких международных соглашений, участником которых является Узбекистан, можно назвать конвенции о политических правах женщин и о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, международную конвенцию об охране материнства, протокол о пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, а также ряд других соглашений.

Предпринятые руководством Узбекистана усилия по достижению гендерного равенства и улучшению положения женщин постепенно приносят свои плоды. Так, доля женщин в национальном парламенте республики сегодня составляет 32 процента, что соответствует рекомендациям ООН. В целом, постепенно увеличивается количество женщин, занимающих руководящие должности в системе госуправления. Растет удельный вес женщин в деловой среде Узбекистана: доля женщин в предпринимательстве достигла 35 процентов. А в сфере высшего образования республики доля женщин составляет почти половину.

Безусловно, далеко не все еще сделано в стране для достижения гендерного равенства и улучшения прав женщин. Есть пространство для будущей работы: в направлении дальнейшего повышения уровня социально-экономического благополучия женщин, развития систем женского здравоохранения и образования, преодоления инертности мышления в отдельных социальных группах общества и работы с общественными предрассудками. Однако можно без преувеличения говорить о том, что власти Узбекистана проводят сегодня целенаправленную, комплексную и последовательную работу в области достижения гендерного равенства. Поэтому можно ожидать, что положение женщин в Узбекистане, их правовой и социальный статус будут планомерно улучшаться, а сами женщины получат больше возможностей для раскрытия своего личностного потенциала и самореализации, что благотворно скажется на развитии общества и государства в целом.

Александр Вячеславович Воробьев, Директор Центра общественной дипломатии и мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук