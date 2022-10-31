2000 мобилизованных жителей Рязани выехали в зону СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Рязанский пункт развертывания мобилизационных резервов, расположенный на базе учебного центра Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, совершил первую отправку сформированных и прошедших подготовку подразделений.

На полигоны Министерства обороны, находящиеся в тыловой зоне проведения Специальной военной операции (СВО), для прохождения боевого слаживания в составе более крупных подразделений отправилось около 2 тысяч личного состава.

«Все военнослужащие с момента мобилизации до отправки проходили ежедневную 10-часовую боевую подготовку на полигонах Западного военного округа, находящихся в Рязанской области. Многие из них уже имели на момент мобилизации навыки по своим военно-учетным специальностям, а так же боевой опыт в современных локальных конфликтах. Практическая переподготовка личного состава проходила под надзором опытных боевых офицеров с учетом особенностей проведения СВО. Они учили воинов самостоятельно принимать оптимальные решения для тактики ведения боя в зависимости от сложившейся ситуации», - прокомментировали событие в Минобороны России.

С личным составом проведены курсы теоретических и практических занятий по огневой, тактико-специальной, специальной, топографической, военно-медицинской, РХБЗ, технической подготовке, а так же обращению с вооружением и военной техникой.

Убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонными комплектами полевого обмундирования (ВКПО), средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением, а так же обеспечен необходимыми документами. Всем военнослужащим, убывающим из региона заведены банковские счета для получения денежного довольствия и региональных социальных выплат.