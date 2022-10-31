ФСБ выявило лиц, что украли скоростной интернет у челябинцев

В ходе допросов задержанные признали свою вину.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации пресечено коррупционное преступление при реализации на территории Челябинской области федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», совершенное организованной группой лиц.

«Проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий задокументировано, что руководители коммерческих организаций, действуя организованной группой, внесли заведомо ложные сведения об объёмах и стоимости работ в рамках исполнения государственного контракта по подключению социально значимых объектов к сети «Интернет», заключенного с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Таким образом организованная группа лиц путем обмана совершила хищение денежных средств в особо крупном размере 41,4 млн. рублей, выделенных Минцифрой России на реализацию мероприятий нацпроекта», - сообщили в ФСБ России.

Следователи СК России на основании материалов ФСБ России задержали трех участников организованной группы, которым предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), в ходе допросов они признали свою вину.

«В 2021 году руководители двух коммерческих организаций в городе Челябинске, а также иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор. Они внесли в документацию заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ, в результате чего совершили хищение денежных средств», - сообщили подробности в СК России.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.