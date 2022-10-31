Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи 31 октября 2022: прямая онлайн-трансляция

Путин, Алиев и Пашинян проведут трехсторонние переговоры в Сочи 31 октября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут трехсторонние переговоры в Сочи в понедельник, 31 октября. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию переговоров.

Как ранее заявили в пресс-службе Кремля, в ходе предстоящий встречи собираются рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей, заключенной лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября прошлого года. Кроме того, политики намерены рассмотреть «дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье».

В Кремле также заявили, что на повестке дня будет обсуждение восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Отмечались и планы проведения отдельных бесед Путина с Пашиняном и Алиевым.

Напомним, в сентябре текущего года в Нагорном Карабахе вновь обострился конфликт, начавшийся еще в 1988 году. Очередное столкновение привело к новым жертвам среди мирного населения.