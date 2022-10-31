Дни балета ВКонтакте: миллионы пользователей смогут прикоснуться к волшебному миру балета

Погрузиться в мир искусства поможет программа выступлений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В социальной сети пройдут прямые трансляции спектаклей и выступления звёзд: зрители увидят закулисную жизнь артистов, смогут понаблюдать за репетициями и насладиться тематическими роликами в VK Клипах — ведущие театры страны подготовили серию клипов, посвящённых Всемирному дню балета.

В честь Всемирного дня балета 1 и 2 ноября ВКонтакте пройдут трансляции спектаклей, репетиций и выступлений артистов ведущих театров балета страны. Среди них: Театр балета Бориса Эйфмана, Большой театр, Михайловский театр и международный культурный проект «Русские сезоны». Социальная сеть откроет онлайн-двери в волшебный мир балета для миллионов пользователей.

Погрузиться в мир искусства поможет программа выступлений: 1 ноября пользователи увидят прямую трансляцию оркестровой репетиции балета «Дон Кихот» в настоящих декорациях и с ведущими артистами Большого театра, 2 ноября — смогут в режиме реального времени наблюдать однократный показ документального фильма«Пространство жизни Бориса Эйфмана». Все два дня «Русские сезоны» будут показывать зрителям балетные видеодневники в рамках проекта, призванного познакомить аудиторию с современными хореографами и танцовщиками.

Узнать подробное расписание трансляций можно в сообществе Культура ВКонтакте — там же для пользователей подготовят специальный балетный плейлист, подборку коротких видео и тематическую викторину в историях.

ВКонтакте предлагает пользователям отметить культурное событие не только спектаклями и выступлениями звёзд балета, но и просмотром тематической подборки роликов в VK Клипах: в сервисе коротких вертикальных роликов будут опубликованы клипы, снятые лучшими театрами страны. Например, Михайловский театр подготовил целую серию атмосферных клипов с героями спектаклей, репетициями, танцами и яркими костюмами, а также комментариями артистов и главного дирижёра. Ролики для VK Клипов также сняли Театр балета им. Леонида Якобсона, Международный центр балета на ВДНХ и Бахрушинский музей. Обилие активностей и тематического контента на платформе помогут ВКонтакте создать вдохновляющую атмосферу и с помощью магии искусства перенести пользователей из повседневного быта в мир красоты и эстетики.

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«ВКонтакте уже не первый год поддерживает культурные инициативы и с помощью современных технологий знакомит миллионы пользователей социальной сети с удивительным миром искусства. Сегодня, благодаря инструментам платформы, зрители могут в прямом эфире наблюдать за закулисьем мира балета: премьерные показы, репетиции, открытые уроки с участием звёзд балета и именитых хореографов — всё это доступно пользователям ВКонтакте. Мы рады, что все желающие смогут понаблюдать за мастерством артистов из любой точки мира, где есть подключение к интернету».

Ранее ВКонтакте совместно с Московской филармонией запустила годовую программу онлайн-концертов классической музыки. В наступившем сезоне пользователи соцсети могут насладиться трансляциями живых выступлений симфонических оркестров и знаменитых исполнителей.