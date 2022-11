«Все мои проекты – синтез академической школы голландской живописи и современного подхода», - портретист Дарья Долгарева о запросе на художников-реалистов

Дарья Долгарева

Но шоу сиюминутно, а классика навсегда как показывает время. Молодой художник Дарья Долгарева решила пойти нестандартным путем, выбрав непростое направление: она объединила наследие голландских мастеров и современное видение живописи как отражения эпохи, и создала свой уникальный стиль. Прием оказался успешным - картины российской художницы вошли в финал престижных конкурсов от Beautiful Bizarre Magazine и Art Renewal Center, а также были отмечены крупными международными наградами, такими, как Grand Prize от журнала International Artist, конкурс ModPortrait 2021 и журнал American art collector дали высокую оценку ее работ. Дарья рассказала, что стоит за этим успехом и как молодому художнику занять свое место в искусстве.

- Дарья, в наше время быстро и ярко о себе могут заявить представили современного искусства, создав перформанс, в то время, как академическая манера письма требует большего внимания к технике, смыслам в живописи. Каким образом вам, представителю этого направления, к тому же достаточно молодому художнику удалось так быстро заявить о себе?

- На самом деле, успех художника во все времена - это талант и трудолюбие. Так совпало, что события последних двух лет изменили общество. Люди после изоляции научились снова останавливаться, созерцать, «чувствовать» искусство. Именно это и подразумевает традиционная живопись, на которой я воспитывалась и росла как художник.

Значительная часть моего творческого пути была посвящена исследованию художественной выразительности станковых произведений, после чего я закрепляла эти наблюдения, экспериментируя в своих собственных работах. Все новое является лишь результатом совокупности прошлого опыта. Я очень много смотрела на картины старых мастеров и копировала их, с целью понять художественные приемы, которые уже потом использовала в своих картинах.

Думаю, что залогом успеха для моих работ послужило то, что, подобно признанным мастерам классической живописи, я уделяла много времени подготовке, проработке деталей, технике работы. Со временем я стала выбирать именно те живописные приемы, которые помогают мне донести свою мысль. Все проекты – не просто портреты, а совокупность разного опыта, объединенного в картине.

- Искусствоведы говорят о том, что современное искусство родилось тогда, когда в классической живописи мастера достигли так называемого потолка: были написаны всевозможные сюжеты, техника отточена до высочайшего уровня. И тогда художники начали экспериментировать с формами. Почему вы обратились к первоистокам- к старой академической школе, - и что привнесли своего?

- Интуиция мощный инструмент, если уметь ей доверять. Я никогда не выбирала для себя стиль в живописи. Он определился уже в процессе работы, когда я пыталась донести с помощью материалов и инструментов свою идею. Необходимость объяснять тянет за собой поиск средств и технических приемов, которые и рождают стиль. Мной всегда двигало стремление к более широкому познанию действительности через живопись, которое способствовало выработке и развитию необходимых к этому средств и технологических приемов. Усталость от рутины повлекла за собой желание поместить героев в несуществующий мир, надеть нестандартную одежду и все окрасить в гармоничные цвета. Каждая новая картина - будто новая история. Реквизит, который я делаю для портретов, помогает мне усилить эффект.

Увлечения модой помогло мне привнести необычные приемы в свои живописные произведения. Я соединяю разные стили, которые мне нравятся, комбинирую элементы костюма, используя фактурную эклектику тканей. Эти навыки помогли мне понять, как работать с многослойностью одежды, что позволяет передать в картинах разнообразие поверхностей.

На своей живописной кухне я проявляю спонтанность и сочетаю на первый взгляд несовместимые вещи. Избегая ярких цветов и их многообразия, я смешиваю, казалось бы, несочетаемые пигменты. Это позволило сделать массу открытий в области цвета. Я стараюсь делать так, чтобы фрагменты картины отличались по технике. Это подпитывает мой интерес во время работы и повышает эстетическое удовольствие у зрителей, так как можно дольше рассматривать каждый кусочек и находить в нем неожиданные моменты. Для меня самая лучшая приправа - это маленький нюанс на картине, поэтому я не злоупотребляю спецэффектами. Я больше прикладываю усилия по поиску более глубоких выразительных средств, путем решения тональных соотношений, контраста, композиции, позы, текстур или фактуры самой краски.

- Живопись всегда была элитарным, дорогим искусством. Во что оно обходится художнику сегодня, ведь профессиональные материалы не дешевы?

- Для достижения высокой выразительности я использую минимальные средства. Я рано поняла, что важно идти от общего к частному, создавая, прежде всего, цельное впечатление. Живопись, содержит в себе не цвет, а идею цвета и то, как каждый фрагмент взаимодействует друг с другом. Для того чтобы писать маслом достаточно немного базовых цветов, из 4-х можно получить 120 оттенков. В моей шкатулке с тюбиками не больше десяти разных пигментов, из которых можно создать все богатство палитры. Такой подход позволяет без больших финансовых затрат создать эффектное произведение.

Из базового набора я колерую все остальные смеси, получая даже из четырех - 120 оттенков. Я использую очень ограниченное количество красок и больше люблю смешивать их между собой. Чем меньше простора в материалах, тем богаче и хитрее выходят смеси, а добиться наибольшей выразительности не сложно и минимальными средствами. На первых этапах создания картины берется два тона, потом три, а затем, возможно и пять. Я экспериментирую с техникой, будь это цвет грунта или характер фактуры краски, но это не отменяет моего желания создать работу, которая будет храниться очень долгие годы, не рассыплется либо пожелтеет через пять лет.

Чтобы достичь этого, куда важнее научиться правильно «видеть». На это уходит больше времени, чем на развитие навыков работы с материалом. Можно иметь лучшее оборудование и самые дорогие краски, но это ничего не значит, если нет художественного видения. Потому сначала можно работать, используя самые простые средства. Когда вы способны из подручных средств сделать шедевр, вы только представьте, что вы создадите, когда появится возможность использовать лучшее!

- Вы выбрали один из самых сложных жанров – портрет. Уже существуют «Мона Лиза» да Винчи, «Саския в образе Флоры» Рембрандта, «Девочка с персиками» Серова и т.д. Востребовано ли это искусство в век цифровых технологий, когда портрет можно сделать с помощью фотографии?

- В руках художника большая сила изменить взгляд людей на, казалось бы, банальные вещи. Художник придумывает свою реальность, дополняя и усложняя ее. Он как бы способен не до конца верить тому, что он видит и начинает все преобразовывать. Фотоаппарат на это не способен. Искусство выражает жизнь, и художник описывает ее, но в своей интерпретации, где может внести в реальное изображение изменения, пропущенные через свою призму восприятия окружающего мира.

Сходство, которого достигает в портрете художник, исходит от передачи душевного характера. Фотография фиксирует внешние черты, ничего не изменяя. Художник находит и выворачивает наизнанку что-то особенное в человеке, указывая на это и порой преувеличивая.

Фотография - тоже искусство, но более плоское. В живописи всегда чувствуется присутствие художественной кисти, и фотография не даст такой же глубины цвета или фактуры мазка. Работы художника несут отпечаток его собственной индивидуальности. Фактурными мазками он может создать различные эффекты, например, живой блик в глазах или сложную, объемную вышивку на ткани. Художники могут нарисовать все, что они способны вообразить, но образ станет иным и будет более психологическим и мощным, чем сама жизнь.

- Когда-то портрет кисти художника заказывали короли, знатные особы, что изменилось сегодня? Кто они герои ваших картин?

- Жанр портрета всегда был востребован и приносил славу его художникам. Ведь люди всегда стремились всячески запечатлеть себя, будь это фотография или картина - не важно. Художник способен сделать высший комплимент, показав самое лучшее, что есть в человеке и запечатлеть это в картине. Так делали во все времена. Портрет был элитарным видом искусств. Ведь его заказывали поэты, философы, королевские особы.

Живописец-портретист способен выявить и подчеркнуть лучшие черты модели и сохранить этот образ для потомков. Известно, что к Тициану выстраивались очереди, чтобы позировать ему. Причем это были не только градоначальники и купцы, но и европейские монархи. Еще один пример, Диего Веласкес, который после нескольких портретов знатных вельмож Мадрида, в 24 года стал придворным живописцем. А портреты кисти Огюста Ренуара еще при его жизни выставлялись в Лувре и Люксембургском дворце.

Поэтому портретно-фигуративный жанр пользуется большой популярностью как у опытных, так и у начинающих художников. Они стремятся познать всю необъятность человеческой анатомии и психологии, фиксируя это на холсте. Сейчас востребованы образно-фигуративные картины, где присутствует оттенок фантастики. Это позволяет раздвинуть границы привычного существования, прочувствовать необычную роль и на короткое время стать героем приключения. В результате этого процесса рождаются новые, креативные произведения искусства. Так что мои заказчики - это люди, которые фантазируют, ценят искусство и стремятся к эксклюзиву.

- Ваше имя уже известно не только в России, но и за рубежом. Каким образом вы сразу попали в топ художников за границей? Что привлекло в ваших работах иностранцев?

- В наши дни возрастает интерес к изучению накопленного веками опыта, а именно к технологиям старых мастеров. Реализм – одно из сложнейших направлений живописи. Ведь смысл сюжетов понятен всем, ведь художники запечатлевают на картинах все то, что мы видим в реальном мире – людей, фигуры. И вот здесь на первый план выходит мастерство, с которым художник это сделал. Художники классической школы живописи смогли достичь такого высочайшего уровня в реалистичной живописи, что их работы спустя века остаются эталоном.

Однако очень мало мастерских, которые могут обучить именно методам работы старых мастеров. Возможно, поэтому к моему творчеству проявляется повышенный интерес со стороны зарубежной аудитории. Художники-эксперты ценят не только мои экспериментальные открытия в области технологии живописи, но и то, что я могу доступно объяснить, как я это делаю, обучить этим приемам других художников.

За границей очень любят традиционно-реалистичное искусство. К нему возрастает интерес и со стороны публики, и со стороны начинающих художников, и даже со стороны профессионалов. Увеличение спроса на реалистичную живопись художников фигуративно-портретного жанра заметно по возросшему количеству художественных конкурсов, новых галерей, арт-студиям и специализированным курсам.

- Во многих из них вы приняли участие. Что вам дал этот опыт?

- У меня есть картина, которой я особенно горжусь и дорожу. Она называется “Isabelle” (“Изабель”). Это история о 15-летней девочке, у которой успешная карьера профессиональной модели украла детство. Плюшевый мишка у нее в руке как символ упущенной жизни, проходящей мимо. Когда я закончила писать эту картину, поняла, что хочу поделиться этой историей с миром. Тогда я подала заявку на участие в крупном международном конкурсе ModPortrait. Его задача - популяризировать и развивать искусство портрета и фигуративный реализм в XXI веке. Это один из самых престижных конкурсов мира, наряду с конкурсом Американской портретной ассоциации, конкурсом британского королевского портрета, конкурсом Британской национальной портретной галереи и испанским конкурсом фигуративной живописи и скульптуры.

Вместе со мной в IX сезоне ModPortrait приняли участие художники из 61 страны мира. Лучших выбирало жюри, в состав которого входили именитые мастера искусств из Испании, Китая и США. Моя картина «Isabelle» («Изабель») получила «Почетное звание» в категории «Живопись» и была представлена на двух престижных выставках. Картина экспонировалась на центральной стене большого зала Caja Rural de Aragón Building (Сарагоса, Испания), затем была перевезена для выставки в залы MEAM (Museu Europeu d'Art Modern. Барселона, Испания). В итоге попала в частную коллекцию.

Это для меня большая честь, так как музей представляет лучшие образцы фигуративного реалистического искусства XX и XXI веков. В коллекцию музея попадают только те картины, которые становятся «новым словом» в изобразительном искусстве. Таким образом, музей дает представление публике о том, как современные мастера могут интерпретировать классические принципы живописи, и поддерживает художников, работающих с современными концепциями.

MEAM - первое учреждение с настоящей, стабильной и постоянной штаб-квартирой. Коллекция музея насчитывает почти 1700 работ современных художников из 80 стран. Увидеть эти картины можно на временных и стационарных выставках, где количество посетителей превышает 100 000 человек со всего мира.

- Где ещё можно увидеть ваши картины?

- Мои работы много гастролировали и некоторые из них находятся в частных коллекциях. Одна из моих ранних картин «The Girl in the Old Dutch Frame» была принята в “Тайный музей Люси Чарской”. На сегодняшний день его коллекция включает в себя не только артефакты и предметы XVIII-XX веков, но и современные произведения уникальных художников. Туда попадают только работы, представляющие ценность для культуры. В этом музее проводятся лекции и экскурсии ведущих экспертов в области искусства.

- Каким видите будущее портретного искусства в целом, и своего собственного стиля? Каким образом вы будете развивать свое творчество?

- Жизнь развивается, затрагивая технологии, дизайн, образ жизни, и все это в любом случае будет отражаться в изобразительном искусстве. Невозможно предугадать, как именно и в какой форме эти изменения будут происходить. Художник меняется созвучно окружающему миру. И это происходит на протяжении всей жизни. На самом деле, мои задумки намного крупнее и масштабнее. В них больше действий и героев. Я думаю, что мой стиль еще будет меняться. Я чувствую, что во мне очень много сил. Идеи возникают быстрее, чем я могу их воплотить.

Помимо живописи, за моими картинами стоит серьезная подготовка. Меня окружают невероятно талантливые и отзывчивые люди, которые помогают мне в этой работе. Мне очень нравиться объединять креативных, в чем-то нестандартных и открытых людей между собой. Это так прекрасно сделать что-то вместе, где каждый может выразить себя и внести частичку своего таланта.

Я собираю команду из профессионалов в разных областях. Кто-то создает шедевры парикмахерского искусства, кто-то непревзойденно делает макияж, кто-то вносит свою лепту через фотографию, а кто-то с помощью музыки создает идеальную творческую атмосферу. Каждый из ребят в команде важен. Это как винтики одного большого механизма. Мне хочется иметь больше таких людей рядом. Это дарит вдохновение и позволяет многому учиться друг у друга. В будущем я мечтаю поработать с балетной школой. Мне бы хотелось создать серию картин, посвященную танцам. И в этом деле не обойтись без профессионалов.