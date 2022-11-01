Простой овощ с вашего огорода способен защитить от болезни Альцгеймера и даже рака

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о пользе свеклы для здоровья Фото: Shutterstock

Турецкий таблоид Cumhuriyet приводит слова диетолога Дидем Кючук, которая рассказала о полезных свойствах свеклы. Вот самые яркие высказывания:

1. Как свекла защищает от болезни Альцгеймера

С возрастом когнитивные функции постепенно снижаются из-за того, что приток крови к мозгу замедляется, становится не таким активным. Именно с ухудшением кровоснабжения связывают развитие деменции и болезни Альцгеймера. Свекла содержит природные (полезные) нитраты, которые в нашем организме преобразуются в оксид азота. А он способен уменьшать спазм сосудов, а также играет важную роль в кровоснабжении головного мозга. То есть способен активировать когнитивные функции.

2. Помогает гипертоникам.

Тот же оксид азота, снимая спазм сосудов, уменьшает артериальное давление. Другие полезные вещества из корнеплода, включая магний, калий и натрий, оказывают сосудорасширяющее, спазмолитическое, противосклеротическое и успокаивающее действие.

Вещество беталаин, который придает свекле красно-фиолетовый цвет, - отличный антиоксидант. Он способен предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, снижая уровень гомоцистеина в плазме крови, который становится причиной развития болезней сердечно-сосудистой системы.

3. Защищает от рака.

Также беталаин эффективно борется с канцерогенными веществами, то есть защищает организм от вредных веществ, способных вызывать множество заболеваний, начиная от онкологии и заканчивая хронической сердечной недостаточностью.

Также диетолог рекомендует вкусный рецепт: отварить две средних свеклы, порезанных кубиками в полутора стаканах воды, потом все это добавить к половине стакана булгура (крупа из раздробленной пшеницы) и хорошо перемешать. Дать настояться. Можно добавить тертое зеленое яблоко, орехи. Или зелень — петрушку, кинзу. Для заправки смешайте чайную ложку яблочного уксуса и три столовых ложки оливкового масла.

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Не злоупотребляйте свекольным соком

- Оду свекле можно петь долго — это настоящий кладезь полезных веществ, органических кислот, минералов и витаминов, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - После перенесенных заболеваний, операций когда мучает сильная слабость, рекомендуют пить свекольный сок, ведь он способствует кроветворению, обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Кроме того, благодаря большому количества железа и цинка, свекла очень полезна при анемии. Но людям с мочекаменной болезнью, другими заболеваниями почек и мочевого пузыря, чистый сок пить не стоит, ведь в нем много щавелевой кислоты. Избыток сока способен спровоцировать спазм сосудов головного мозга, особенно если есть сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому пить свекольный сок нужно с осторожностью и для больше пользы смешивать его с морковным или яблочным.

Также свекольный сок нужно пить не сразу, а предварительно дать отстояться 3-4 часа, ведь в свежевыжатом соке много эфирных масел, которые могут раздражать слизистую желудка. К тому же, после того как сок постоит некоторое время, концентрация полезных веществ в нем увеличивается.