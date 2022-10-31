8200 шагов в день: определена оптимальная продолжительность оздоровительной пешей прогулки

Вместе весело шагать по 8200 в день.

Шагом марш!

Лозунг «Бегом от инфаркта!» потерял актуальность. Теперь для профилактики сердечно-сосудистых недугов, слабоумия, для снижения веса и улучшения метаболизма ходят. Многие стремятся делать по 10 000 шагов в день, следуя одной из самых популярных рекомендаций в мире. Что, честно признаться, весьма трудоемко.

Однако, в последнее время ученые засомневались: обоснованы ли требования? Начали проводить исследования, привлекать тысячами мужчин и женщин, разного веса и возраста с целью уточнить рекомендации, подвести под них научную основу. И наконец-то выяснить: в самом ли деле надо проходить 10000 шагов в день, чтобы сохранить здоровье? А если меньше? Или, наоборот, больше?

Существенная поправка в 2021 году поступила из Массачусетского университета (University of Massachusetts) - её с воодушевлением встретили физкультурники, измученные длинными дистанциями. После наблюдений, которые продолжались 11 лет, исследователи сделали вывод, что и 7000 шагов в день вполне хватает. Риск преждевременной смерти от всех причин у таких «умеренных ходоков» был заметно ниже, чем у более «ленивых». Но и у «активных» - тех, кто, проходил больше 7000 шагов в день, он уже не становился меньше. А «марафонцы», делавшие по 10 000 шагов в день и больше, вообще не демонстрировали какого-либо снижение риска смертности. Но и увеличения тоже.

И вот самое свежее уточнение – его обнародовали в авторитетном журнале Nature Medicine ученые большой группы из Медицинского центра Университета Вандербильта (Vanderbilt University Medical Center).

Исследователи проанализировали самые объективные данные - с наручных трекеров Fitbit. Их предоставили более 6 тысяч человек в возрасте от 41 до 67 лет, которые сделали в общей сложности почти 51 миллиард шагов, затратив на тренировки 6 миллионов человеко-дней.

Кривые снижения смертности с ростом количества шагов.

Выяснилось: риск заполучить какое-нибудь хроническое заболевание, рано или поздно ведущее на тот свет, заметно падал с увеличением дистанции. Авторы «уточнения» отдельно обращали внимание на диабет, гипертонию, изжогу, депрессию, ожирение, остановку дыхания во сне. Соответствующие кривые риска довольно круто опускались - поначалу. Однако, такая тенденция сохранялась лишь до 8200 шагов в день – удивительно, что этот своеобразный порог был заметен на всех графиках. Дальнейшие улучшения были, но не столь явные. А риск появления диабета вообще не снижался у тех, кто делал больше 8200 шагов в день и даже чуть увеличивался у «марафонцев», которые усердствовали по 12000 тысяч и более шагов в день.

Иное дело депрессия, ожирение, проблемы со сном и желудком – в предотвращении и борьбе с этим «нездоровьем», чем больше шагов, тем лучше. Да, хоть по 20000 тысяч можно делать – польза будет.

Скорость имеет значение

Ученые, составлявшие рекомендации по количеству шагов, не брали в расчет скорость передвижения, подразумевая, что оно – количество – важнее. А ходить можно, как удобно - только уж не совсем по-черепашьи.

Исследования, которые провели австралийские, британские и ирландские ученые под руководством Эммануэля Стаматакиса (Emmanuel Stamatakis) из Сиднейского университета (University of Sydney), возразили «счетоводам». В статье, опубликованной в журнале British Journal of Sports Medicine, они сообщили, что обнаружили очевидную зависимость оздоровительного эффекта ходьбы от ее скорости. Чем быстрее передвигались испытуемые, которых набралось более 50255 человек старше 30 лет, тем меньше они рисковали умереть раньше времени «от всех причин».

Для тех, кому было чуть за 30, риск снижался в среднем на 20 процентов, а для физкультурников старше 60 лет – аж на 46 процентов. Они ходили оживленно - по терминологии исследователей. То есть, со скоростью 5 километров в час – это около 85 шагов в минуту, если принять среднюю длину шага за 0,7 метра.

Ходить быстрее еще полезнее. У «молодежи» риск преждевременной смерти снижался на 24 процента, у «пожилых» на 53 процента. И те, и другие «стремительные физкультурники» передвигались со скоростью более 6 километров в час.

Схожие результаты получили и американские ученые из Брауновского университета (Brown University) конкретно для женщин в возрасте от 50 до 79 лет, за 25 тысячами которых наблюдали 17 лет. Шагавшие оживленно уходили из жизни на 34 процента реже неторопливых.

Авторы, отчитавшиеся о проделанной работе в журнале американского геронтологического общества (Journal of the American Geriatrics Society - JAGS) подметили: если ходить быстро, то можно ограничиться и 5000 шагами в день.

Шире шаг!

Чем короче шажки, тем выше риск импотенции. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Хиросаки (Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine). Они присмотрелись к походке 324 мужчин. Определили возможную и привычную для каждого ширину шагов. И оценили «мужскую доблесть» испытуемых согласно принятому в 1997 году опроснику под названием «Международный индекс эректильной функции (МИЭФ-5).

Откровенные ответы на откровенные вопросы позволяют определить имеются ли «мужские» проблемы и насколько они обширны.

Сопоставление полученных при ходьбе результатов с интимными и продемонстрировало: среди семенящих мужчин импотентов больше. У тех, кто шагает коротко, риск заболеть эректильной дисфункцией на 40 процентов выше, чем у мужчин, чей шаг шире. И ближе к возможному. Об этом исследователи сообщили в журнале The Journal of Sexual Medicine. И пояснили: к импотенции склонны те, у кого ослаблены мышцы тазового дна и снижена гибкость в паховой области. Что, в итоге, и влияет на ширину шага.

К здоровью и победам на интимном фронте стоит идти размашистой походкой. Фото: Shutterstock

Связь эректильной дисфункции со скоростью и продолжительностью ходьбы японцы не выявили. Но скорее всего она тоже имеется – ведь «мужские», да и «женские» часто связаны с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, предотвращать которые помогают длительные и быстрые пешие прогулки.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

10000 шагов – это по-японски

По одной из версий, рекомендация, воспринятая во всем мире, появилась в Японии в 1964 году - то ли во время Олимпиады в Токио, то ли сразу после. Якобы, какая-то местная фирма начала тогда массово продавать шагомеры, которые назывались «Манпо-кей». «Ман» означало 10 000, «по» — шаги. А «кей» переводилось, как счетчик. Происхождение числа 10000 неизвестно, скорее всего оно было «взято с потолка» - для красоты.