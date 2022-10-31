Уходит ли на самом деле Huawei с российского рынка

Еще в июне компания Huawei закрыла некоторые из своих официальных торговых точек в России. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

С утра информационные ленты запестрели новостями об уходе Huawei из России. При этом официальной информации нет, лишь отсылы к достоверному источнику. И сей источник утверждает, то китайская компания «полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны».

Слухи об уходе Huawei бродят уже давно. Еще в июне компания закрыла некоторые из своих официальных торговых точек - не хватало продукции для торговли. А еще перевела часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан. А в первом полугодие чистая прибыль российского отделения упала на 52%.

Так что же на самом деле происходит и не останутся ли россияне без китайского бренда смартфонов и прочей техники?

- Слухи об уходе сильно преувеличены, - рассказал Радио "КП" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – Что произошло на самом деле? Еще в марте компания Huawei перешла на поставки на российский рынок через китайского дистрибьютера (фирму-посредника, — Ред.). Эта схема отработана годами. Когда продавец товара в Россию берет на себя риски, а владелец лишь контролирует процесс. Первым такой вариант опробовал Xiaomi. И использует его до сих пор. Но мы же не говорим, что Xiaomi уходит.

Что касается присутствия товара Huawei в России, то, по словам эксперта, ничего не изменилось. Останутся прежними цены на смартфоны и аксессуары и условия по их гарантийному обслуживанию. Меняется, в целом, глобальный курс китайской компании. Она, готовясь к полномасштабному мировому кризису, отрезает все то, что не приносит прибыли. Например, отказывает от выпуска телевизоров, которые за несколько лет так и не взлетели в продажах.

Если говорить о доле Huawei на нашем рынке, то очень небольшая – около 2%.

- Они никогда не были сильным игроком у нас, в отличие от своей бывшей дочки Honor, - продолжает Муртазин.

Кстати, Honor в марте приостановил поставку своих смартфонов в Россию, но на прошлой неделе возобновил, перейдя на ту же отработанную дистрибьютерскую схему. Если же говорить о релокации сотрудников Huawei из России в Среднюю Азию, то это коснулось одного из подразделений компании, - поясняет Эльдар Муртазин. – Из-за того, что санкции отрубили доступ России к западным технологическим системам, работодатель был вынужден вывезти работников в другие страны. Но это ни в коем случае не говорит о том, что китайцы покинут наш рынок.