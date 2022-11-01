Яблоки под санкциями: сможет ли Россия обеспечить себя фруктами без импортных саженцев

В России в этом году очень хороший урожай яблок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России в этом году очень хороший урожай яблок. И не тех, что самотеком растут по дачам. Наконец ощутимый объем продукции начали давать отечественные промышленные сады. Те, где яблоки выращиваются в оптовых объемах, необходимых для торговых сетей.

Это уже сказалось на ценах. В сравнении с сентябрем яблоки на прилавках, если верить Росстату, в среднем по стране подешевели почти на 7%.

Но не торопитесь радоваться. Пессимистично настроенные прогнозисты обещают, что счастье будет недолгим. Потому что для развития садоводства нужны саженцы, а они в основном импортные — завозили из Европы. Теперь путь этим саженцам перекрыт — стало быть, конец и яблочному импортозамещению. В качестве примера аналитики из телеграм-каналов вспоминают олигарха Геннадия Тимченко, который вроде как даже надумал из-за проблем с саженцами продавать 760 га яблоневых садов, принадлежащих одной из его структур. (Покупателем называют одно из крупнейших российских садоводческих хозяйств, у которого почему-то тех же проблем нет — но это уже детали.)

Чего только не писали по этому поводу в соцсетях. Совсем, мол, докатились — ладно там нанотехнологии, простенький саженец вырастить не можем. И это при огромных нынешних вливаниях в отрасль из госбюджета. И это на родине-то Мичурина, где куча энтузиастов-любителей на своих садовых участках привьет и скрестит что угодно.

Короче говоря, хотела и я написать разгромный материал на тему «докатились». Да только… Даже самый беглый поиск в интернете сразу выдаст вам кучу отечественных питомников, которые предлагают саженцы именно для промышленных садов. В самом деле, что-то не сходится. Растить пшеницу в рекордных объемах мы вроде как научились. А с саженцами самой популярной в нашей стране плодовой культуры справиться не можем? Так в чем же тогда проблема? Но — по порядку.

ОНИ КАК БЫ ЕСТЬ, НО ИХ КАК БЫ НЕТ

В экономике нашей страны есть сферы, где любые попытки выяснить, что там реально происходит, быстро превращаются в детектив. Примерно так и с саженцами. Сложности начинаются со статистики.

-Нам, по оценкам, нужно 25-30 млн саженцев в год, - говорит директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

По данным Минсельхоза, в России в 2021 году произведено 24,1 млн штук саженцев семечковых культур. Семечковые — это еще груши и айва, но их не так много, основное в этих миллионах штук - яблони. И судя по этим цифрам, катастрофа никак не вырисовывается. Вот только, по сведениям того же ведомства, в некоторых регионах зависимость от импорта саженцев яблонь на практике превышает 50%. И это как раз основные регионы с большими промышленными садами — Липецкая область, Брянская, Орловская, Кабардино-Балкария, Дагестан.

Эксперты туманно объясняют, что саженцы — понятие растяжимое. У дачников одни требования, а у больших хозяйств с промышленными садами — другие. Современные сады ориентированы на высокую урожайность, одинаковые параметры плодов и механизацию почти всех процессов. А потому забудьте привычные вам высокие красавицы-яблони с пышными кронами. Большая часть яблок, которые вы видите в магазинах, — с деревьев-карликов, посаженных вплотную друг к другу. И саженцы для подобных садов нужны особые, и сорта. Сколько именно таких саженцев в России производится, а сколько не таких - точных данных нет.

- Почему мы покупаем саженцы в Европе? У нас проблемы с посадочным материалом на уровне генетически безвирусного подвоя (подвой – это стебель с хорошо развитой корневой системой, к которому прививается почка от другого растения, - Ред.). Еще один фактор — перспективные сорта для рынка, особенно клубные (это более дорогие премиальные эксклюзивные сорта — Ред.). Их саженцы могут производить только лицензированные питомники, с разрешения правообладателя — а это европейские питомники, - говорит директор направления разработки и внедрения новых технологий компании “Агроном-сад” (производители яблок из Липецкой области) Ирина Шулипина.

-Да есть и у нас посадочный материал с отличным качеством. А что его за рубежом закупают — так это коррупция. Как не сам хозяин бизнеса закупает, а какие-то нанятые люди — так там начинаются откаты, и они у нас выигрывают конкуренцию, - ошарашили в ответ в одном из частных питомников.

Дальше меня закидали со всех сторон умными терминами и окончательно запутали...

В экономике нашей страны есть сферы, где любые попытки выяснить, что там реально происходит, быстро превращаются в детектив. Примерно так и с саженцами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧЕМ ОТВЕТИТ МИЧУРИНСК

Распутываться знающие люди отправили… на родину Мичурина. Хотите верьте, хотите нет, но его традиции не совсем канули в лету. Во всяком случае, технологиями выращивания новомодных «европейских» интенсивных садов там, в Мичуринске Тамбовской области, специалисты занимаются аж с 1995 года.

- Много пришлось пережить критики и недоверия. Нам говорили, что в России не те условия, мы должны идти своим отдельным путем. Но путь у всех один — деревья сажают корнями в землю, а урожай нужен хороший и большой, - рассказала «КП» директор Плодоовощного института им. Мичурина Людмила Григорьева, один из самых признанных в стране «яблочневых» специалистов.

Как следует из ее слов, не все у нас хорошо, но и не все плохо. Начнем с плохого. Своих сортов яблок, отвечающих нынешним запросам бизнеса и потребителей, у нас действительно почти нет. Они в основном все завозные, импортные. Чтобы вывести новый сорт даже ягодной культуры (типа земляники), которая сразу дает плоды, нужно 6-7 лет. В России никто столько ждать не хочет. Нет быстрой отдачи - упрекнут в неэффективности.

-А требования к сортам яблок изменились. Спрос сейчас - на те, что дают твердые, сочные плоды, - объясняет Людмила Григорьева. - Почему? Да потому что для большинства вкусное яблоко — это сочное яблоко. Популярные импортные сорта сохраняют эту сочность и при длительном хранении, до следующего урожая. Наши классические сорта имеют ряд своих достоинств — например, зимостойкость. Но плоды — в основном массе крахмалистые, мягкие. При хранении там сока почти не остается. Кусаешь — они как вата.

Но то, что в России почти нет своих современных сортов, не означает, что у нас не может быть больших урожаев своих яблок. «Массовые» зарубежные сорта к нам давно уже завезены. А технологии выращивания интенсивных садов и получения для них саженцев — и в том, и в другом случае есть специфические требования — у нас свои. И выращенные из этих саженцев по этим технологиям сады спокойно дают урожайность 60-80 тонн с гектара (60 тонн — это и по европейским меркам суперурожай).

-Приезжали как -то поляки. Они думали, что мы отстали лет на 40 и, ежели что, их никогда не догоним. Ошиблись. У нас все готово — и достаточно активно внедряется. Безвирусный подвой? Да, есть такая проблема. Но, понимаете, это бантик. У нас сейчас первая задача — накормить людей доступными по цене яблоками. Для этого достаточно оздоровленных саженцев, которые пригодны для закладки здоровых садов. Решим эту задачу на 120 процентов — будем заниматься изысками. Создавать сеть безвирусных маточников. Или развивать органическое садоводство, которое дает продукцию, большей части нашего населения сейчас по цене просто не доступную.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ТАК БУДЕМ ЛИ С ЯБЛОКАМИ

-Не надо путать селекцию с питомниководством, - наставляет меня президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, которому я тоже озвучила все, что пишут по «яблочному вопросу» в телеграм-каналах. - Селекция занимается выводом новых сортов. А в питомниках их размножают — и с этим мы как-нибудь справимся. С тех пор как Минсельхоз стал субсидировать питомники, мы каждый год удваиваем производство саженцев.

Вспоминаю еще одну претензию садоводов к питомниководам.

-В ЕС саженцы купить было гораздо проще. Там это можно было сделать в год посадки, у нас же надо было заказывать заранее, за два года. То есть местные питомники делают саженцы конкретно под вас, - утверждает руководитель отдела аналитики исследовательской компании Ntech Дарья Акимова.

-Ну вот у меня высокотехнологичный питомник. И прямо сейчас есть несколько сотен тысяч саженцев. Но я не уверен, что их продам, - говорит Игорь Муханин. - Потому что люди прицениваются, ведут переговоры — но сами часто никак не могут решить, будут ли они в этом сезоне разбивать сад (сады часто закладываются именно по осени: в центральной части страны в октябре, на юге — еще позже. Ред.). Дайте понятные, стабильные условия работы, чтобы мы понимали, под какие объемы работать - и нужные саженцы будут, можно хоть утроить производство.

Сейчас правительством утвержден план по ускорению развития плодово-ягодной отрасли — успокаивают эксперты. Там и про питомники есть. И вообще предполагается тот самый комплексный подход, который, по идее, должен обеспечивать стабильные условия работы.

- Реально ли обеспечить нужные объемы саженцев? Если будут и дальше субсидии на закладку питомников и останется перекрыта граница, не сомневайтесь - питомниководы быстро расширят свои площади, - прогнозирует Людмила Григорьева. - Кто ж захочет упускать прибыль.