Автомобиль по прозрачной и выгодной цене: Тинькофф запускает собственную платформу по продаже автомобилей

Об этом рассказали Ведомости со ссылкой на представителя компании. На первом этапе для покупки доступны автомобили китайского бренда Haval.

Тинькофф запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя. Называется она Тинькофф Авто. Это первая в России онлайн-платформа, на которой можно купить автомобиль по цене производителя с доставкой к дому. При этом все документы можно оформить без визита в офис банка или автомобильного дистрибьютора.

Тинькофф Авто объединит все имеющиеся и будущие продукты экосистемы Тинькофф для автомобилистов. В платформу Тинькофф Авто войдут автомобильные сервисы и продукты Тинькофф: продажа авто по цене производителя, раздел «Топливо» в суперприложении Тинькофф, сервис «Помощь на Дорогах», автострахование (КАСКО, ОСАГО), автокредитование, карты Тинькофф Драйв, сервис Тинькофф Ремонт и Техобслуживание, денежный кэшбэк и скидки на автоуслуги. Благодаря этому на платформе можно будет буквально в несколько кликов получать услуги, связанные с покупкой, обслуживанием и эксплуатацией автомобиля — от страхования до помощи на дорогах.

Цена производителя без навязанных услуг

Выбор модели, цвета и комплектации автомобиля, а также запись на тест-драйв, оформление заказа, подписание договора купли-продажи и доставка до двери покупателя - все это будет делаться напрямую через сервисы Тинькофф. Такая схема позволяет продавать автомобиль ниже среднерыночной цены или даже по лучшей цене на рынке. Все автомобили будут представлены по цене производителя, без навязанных услуг и переплат, с дополнительной скидкой или кэшбэком от Тинькофф.

Кроме того, покупатели смогут получить полный комплекс дополнительных услуг: онлайн-расчет стоимости автомобиля, оформление автокредита, автостраховки, расчет предварительной цены по трейд-ин, поддержка на всех этапах покупки (консультации по моделям и комплектации, бронирование тест-драйва, помощь с быстрым безналичным расчетом).

- Одна из самых больших проблем заключается в том, что часто нельзя узнать цену машины до того, как приедешь в салон, где цена может значительно отличается от заявленной производителем. Поэтому мы решили дать нашим клиентам, которые привыкли к лучшим на рынке финтех-сервисам от Тинькофф в самых разных сферах жизни, еще одну революционную финтех-платформу с прозрачным клиентским сервисом в сфере продаж авто. Автомобиль теперь можно будет купить по понятной и честной цене буквально в два клика с доставкой к дому. Фактически, мы планируем «уберизировать» этот рынок.

Тинькофф Авто будет авто-экосистемой, где можно будет получить сразу все услуги, связанные с покупкой автомобиля: кредит, страховку, полное сопровождение, ТО, хороший денежный кэшбэк и т.д. Строить мы ее планируем вместе с другими игроками рынка, - рассказывает руководитель Тинькофф Авто Денис Мусиенко.

Что можно купить

Первая марка, которую уже сейчас можно купить через Тинькофф Авто - это китайский бренд Haval, один из самых локализованных и продаваемых на российском рынке. На сайте платформы Тинькофф Авто доступны выбор модели, комплектации, цвета машины, а также запись на тест-драйв, оформление заказа и доставки. В ближайшем будущем купить машину можно будет также в суперприложении Тинькофф. При этом при покупке можно получить дополнительную выгоду. Тинькофф предоставляет скидку 3% к цене производителя на покупку автомобилей до конца года. Забрать машину самостоятельно в дилерском центре, либо оформить доставку к своему дому.

На старте для покупки доступны пять моделей:

- кроссовер-лидер сегмента SUV на российском рынке HavalJolion;

- автомобиль с интеллектуальным полным приводом HavalDargo;

- внедорожник с 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач Haval H9;

- городской кроссовер Haval F7;

- кросс-купе Haval F7X.

Онлайн покупка автомобиля от Тинькофф Авто гарантирует фиксированную цену автомобиля (все дополнительные услуги оформляются только по желанию клиента), дает дополнительную скидку на автомобиль в размере 3% от цены производителя, позволяет рассчитаться онлайн, причем все расчеты безопасны (операции проводятся через Тинькофф), дает возможность оформить автокредит и автостраховку. Кроме того, покупатель получает поддержку на всех этапах покупки: консультацию по моделям и комплектациям, бронирование тест-драйва, расчет предварительной цены трейд-ин, быстрый безналичный расчет, гарантию производителя 3 года или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, доступные оригинальные запчасти в любое время по выгодной цене прямо с завода-изготовителя, трейд-ин, бесплатную программу помощи при поломке: техническая консультация по телефону, выезд на место ремонтных бригад.

География расширится

Пока продажа и доставка автомобилей Haval доступны в Воронежской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В ближайшее время сервис охватит и другие регионы страны.

- В ближайшем будущем мы планируем расширить географии на Россию, значительно расширить модельный ряд и формировать самое выгодное предложение. Некоторое время назад мы выделили для себя автолюбителей (текущих и потенциальных) в отдельную категорию клиентов и теперь планируем развивать нашу авто-экосистему различными сервисами и предложениями - как своими, так и партнерскими, - говорит Денис Мусиенко.