Исследователи выяснили, по каким причинам российские пациенты чаще всего не исполняют предписания врачей

Самая частая причина, по которой россияне не слушаются врачей - это высокая стоимость лечения. Фото: Shutterstock

Положа руку на сердце, каждый из нас в той или иной степени игнорирует предписания врачей. И мало кто делает это из зловредности или откровенного наплевательства на свое здоровье. Иначе и к докторам бы не ходили. На самом деле, у пациентов есть вполне убедительные - на их взгляд - причины не соблюдать врачебные назначения, признают сами медики.

Видя слабые результаты лечения или их отсутствие, кардиологи, эндокринологи, офтальмологи и другие специалисты допытываются у своих «подопечных»: они точно соблюдали все рекомендации? Кто-то честно отвечает, что нет. Других опытные врачи ловят на обмане, в том числе, например, по результатам анализов. В медицинском сообществе тема приверженности лечению, или, говоря профессиональным языком, комплаентности пациентов, обсуждается очень активно. О том, с чем доктора сталкиваются чаще всего, они рассказали социологам. Итоги исследования Medi-Q компании Ipsos были представлены на закрытом заседании Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ), сообщает «Медвестник».

Вот, как выглядит топ причин, по которым пациенты чаще всего не исполняют назначения врачей:

- слишком высокая стоимость лечения;

- непонимание (недооценка) последствий для здоровья в случае несоблюдения рекомендаций врача;

- возможные побочные эффекты назначенных препаратов (то есть, банально, страх, что таблетки ударят по организму еще сильнее, чем сама болезнь. - Ред);

- неудобства, связанные с приемом лекарств / выполнением рекомендаций (особый режим дня, питания и т.п.);

- отсутствие лечебного эффекта ранее назначенных препаратов - это порождает недоверие и к новым предписаниям;

- сомнения в беспристрастности врача - пациент думает, что за назначение конкретных таблеток доктору «проплатила» фармкомпания;

- сомнения в компетентности врача.

Видя слабые результаты лечения или их отсутствие, врачи допытываются у своих «подопечных»: они точно соблюдали все рекомендации? Фото: Shutterstock

Также исследователи решили выяснить, зависит ли приверженность пациентов лечению от профиля врача. Оказалось, что да.

* Больные слушаются лучше («комплаентность выше среднего уровня») таких медицинских специалистов: гастроэнтерологи, гинекологи, офтальмологи;

* Хуже соблюдают рекомендации («комплаентность ниже среднего уровня») пациенты таких врачей, как: терапевты, эндокринологи, неврологи, хирурги, кардиологи и ревматологи.

70% медиков, принявших участие в исследовании, заявили, что принимают меры для стимулирования пациентов соблюдать предписания. Чаще всего для этого используют два средства. Во-первых, объясняют тактику терапии заболевания: почему назначено именно такое лечение и чем оно поможет. Во-вторых, предупреждают об опасных последствиях несоблюдения рекомендаций.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Приверженность лечению при острых заболеваниях выше, а при хронических - ниже

Прокомментировать результаты исследования мы попросили директора Института экономики здравоохранения Ларису Попович.

- По данным социологов около 60% нашего населения на вопрос «Насколько вы доверяете рекомендациям врачей?» отвечают, что предпочитают самолечение. Это очень высокий процент. Пациенты обычно ссылаются на то, что не доверяют советам медработников из-за их низкой квалификации.

Однако практика показывает: когда человеку становится действительно плохо, он отбрасывает все сомнения и бежит к врачу. А итоги социологических исследований зависят и от поставленных вопросов, и от субъективного восприятия, и от характера респондентов. Так что все не так однозначно.

В целом же есть такая закономерность. Если заболевание или состояние острое (отравление, приступ хронической болезни и т.п.), то, как правило, пациент строже соблюдает предписания врача. Видимо, именно таких больных было больше у гастроэнтерологов, гинекологов и офтальмологов, которые сообщили в исследовании о более высокой комплаентности их пациентов. Если же болезнь хроническая и человеку нужно в течение долгого времени или пожизненно принимать курсы лекарств, соблюдать рекомендации по режиму и т.п., то такие предписания выполняются менее охотно. Людям надоедает, они устают. Да и состояние все же не острое. Хотя, в действительности угроза крайне опасных осложнений при хронических заболеваниях может быть очень высокой.

«Лекарственные каникулы» приводят к инсультам и инфарктам

Об этой проблеме врачи-неврологи и кардиологи из года в года рассказывают на медицинских конференциях. Если у пациента случился инсульт, инфаркт или транзиторная ишемическая атака (микроинсульт), ему пожизненно назначают прием определенных препаратов. Перерывы нельзя делать ни в коем случае. Иначе угроза повторной сосудистой катастрофы подскакивает многократно.

Однако многие люди, которые пережили приступ и более-менее подлечились, спустя время «устают» от постоянного приема таблеток. И устраивают себе «лекарственные каникулы».

- Гипертоник идет в отпуск и решает: пусть организм не только от работы, но и от лекарств отдохнет. Ничего ведь, если пару недель или месяц перерывчик сделаю, - описывают врачи. - А потом мы принимаем таких вот «отдыхающих от лекарств» с инсультами и инфарктами.