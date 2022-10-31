Преображение Вали Карнавал: Звезда «Тик-Тока» не хочет быть в старости как Долина и Дробыш

Дебютную песню Вали Карнавал «Психушка» послушали на Youtube уже 69 млн раз Фото: Личный архив

Полтора года назад судьба столкнула лицом к лицу Ларису Долину и Валю Карнавал. Одна — народная артистка, за плечами которой и профессиональный диплом, и многолетний опыт. Другая - юная звезда «Тик-Тока», недоучившаяся даже в колледже, но которая почему-то пользуется бешеной популярностью у подростков — в том числе как певица. Ларису Александровну это возмутило: как можно петь, не учась вокалу?!

Прошло время. Дебютную песню Вали Карнавал «Психушка» послушали на Youtube уже 69 млн раз. Она стала еще и актрисой - на канале ТНТ с 31 октября идет уже 2-й сезон сериала «Отпуск» с ее участием. А актерского образования у Вали ведь тоже нет! Вековые скрепы трещат на глазах: что будет с нашей молодежью, если все пацаны и девчонки тоже бросят учиться, лелея надежду выбиться в люди и так?!

На канале ТНТ с 31 октября идет уже 2-й сезон сериала «Отпуск»

Но оказалось, что, несмотря на 1,4 млрд (!!!) лайков в «Тик-Токе» и славу, которая Ларисе Долиной и присниться не могла в 20 лет, Валя Карнавал довольно трезво смотрит на жизнь. В частности, прямо сейчас девушка получает высшее образование.

«Но ни в коем случае не рубите сгоряча, - обращается она к поклонникам в интервью «Телепрограмме». - Вот сейчас я учусь в РАНХиГС — все равно пришла к высшему образованию. Нужно учиться, читать стихи, пьесы, посещать музеи, ходить на балет. Это неправильно, когда ребенок говорит родителям: все, я не буду учиться, буду делать чего-то сам по себе!»

На каком факультете она грызет гранит науки в престижной Российской Академии народного хозяйства и государственной службы, Валя предпочитает не распространяться — дабы поклонники невзначай не пришли туда ее караулить. Очевидно, учится она заочно.

Кроме того, Валя в частном порядке обучается актерскому мастерству: учиться на дневном в театральном у нее не вышло бы из-за занятости. Вдобавок берет уроки вокала. Так что Лариса Долина наверняка бы изменила свое к ней отношение.

Кстати, никаких негативных эмоций в адрес народной артистки у Карнавал нет — говорит, что биография певицы вызывает у нее большое уважение. На продюсера Виктора Дробыша тоже зла не держит, а ведь он назвал ее как-то «чучелом огородным».

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Хотя признается, что пережить несправедливую критику и оскорбления ей было нелегко. «Эта сторона хейта – самая тяжелая, - говорит Карнавал. - Взрослый костяк в моем понимании должен поддерживать, наставлять молодых. Но у меня никакой обиды нет». Зато это был яркий отрицательный пример: «Есть четкое понимание того, как я не буду вести себя в старости». Обоим обидчикам девушка отправила подарки — маленькие гавайские четырехструнные гитары укулеле. Безответно.

Валя Карнавал выросла в небогатой семье в Ростовской области. Прославилась в 17 лет, снимая ролики для соцсетей. Вскоре о ней уже писал русский «Форбс» - как о яркой представительнице успешной, в том числе и в материальном плане, российской молодежи. Заработав первые большие деньги, она потратила их на автомобиль для родителей. 11 ноября ей исполнится 21 год.