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Общество31 октября 2022 13:05

Экопремия-2022: народное голосование завершилось, впереди новый этап

До награждения лучших проектов премии Медиагруппы «Комсомольской правды» осталось совсем немного времени
Ирина ИЛЬИНА
Фото Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Фото Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Год близится к завершению, а наша Экопремия – к самой торжественной части. Напомним, до 9 октября мы принимали заявки на участие по разным номинациям: «ЭкоТехнология», «ЭкоРегион», «ЭкоПредприятие», «ЭкоЛидер», «ЭкоПродукт», «Мы в ответе» и «ЭкоИнициатива».

После завершения приема заявок по всем номинациям 11 октября стартовало народное голосование. Сегодня оно завершается, его итоги станут основой для работы экспертов в плане формирования шорт-листа номинантов, набравших более всего голосова, на рассмотрение жюри конкурса. Завтра голосование будет уже закрыто.

Впереди нас ждет заседание экспертного совета по определению победителей в каждой номинации и торжественная церемония награждения.

Мы ждем его с большим нетерпением, а вы?

Напомним, Национальная экологическая премия Медиагруппы «Комсомольская правда» - это не просто конкурса, а профессиональная награда за успехи компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России. Основная миссия - подчеркнуть важность бережного отношения к природе.

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