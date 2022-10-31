Михаил Мишустин потребовал создать жесткую систему контроля за обеспечением потребностей армии

Михаил Мишустин поручил правительству контролировать, чтобы все выплаты мобилизованным приходили в срок и в полном объеме. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин поручил правительству контролировать, чтобы все выплаты мобилизованным приходили в срок и в полном объеме. Это также касается членов семей военнослужащих. Об этом премьер заявил в понедельник на заседании координационного совета по обеспечению потребностей СВО.

Мишустин отметил, что нужно ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации военнослужащих, а также производству лекарств и медицинских изделий.

Премьер также потребовал создать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей армии. Он отметил, что нужно настроить обратную связь производителей и потребителей военной продукции, чтобы те, кто выпускает продукцию, оперативно получали отклик, как ее нужно усовершенствовать.

- Чтобы наши защитники могли решать свои задачи более эффективно. Параллельно надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля, - сказал Мишустин.

Премьер также сообщил, что при необходимости гособоронзаказ на 2022 год будет уточнен. Это зависит от потребности вооруженных сил.