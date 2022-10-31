Россияне назвали появление такого формата отношений, как сородительство полной деградацией института семьи

10% респондентов признались, что затрудняются ответить на поставленный вопрос Фото: Shutterstock

В России появилась новая форма семейных отношений – сородительство. Мужчины и женщины, которые не хотят вступать брак, но хотят ребенка, ищут себе таких же партнеров. Россияне, которые либо не хотят отношений, либо пока не могут найти достойного кандидата, договариваются родить ребенка на двоих: вместе воспитывать, вместе обеспечивать, забирать по очереди домой. Но ни в коем случае не вмешиваться в личную жизнь друг друга. И все эти правило, безусловно, скрепляются официальным договором. С одной стороны звучит продуманно и расчетливо, но с другой – как-то бездушно. Как к такому формату отношений относится общество, узнал сайт KP.RU.

Как оказалось, 63% участников опроса считают сородительство настоящей деградацией института семьи. Опрошенные уверены, что детей следует заводить в полной любящей семье, а не по контракту с незнакомцем.

«Рожать по контракту – это неправильно. Юридически можно обозначить только материальную часть такого договора, воспитывать и встречаться с ребенком обязать не может ни один суд. Дети должны рождаться в любви, тогда меньше ужасающих фактов о детях будем слышать», - говорит участник опроса.

«Просто ужасная идея. Сожители, сородители… думают только о себе, а детям-то каково?», - возмущается другая.

Однако, не все оказались столь категоричны. К примеру, 14% опрошенных считают, что лучше изначально договориться, как воспитывать ребенка и выстраивать отношения без брака, чем растить малыша в одиночку из-за того, что брак развалился.

«Да почему бы и нет. Только нужно заключать договор, чтобы один из партнеров не слился в закат. У меня, например, отца не было, точнее, он был в свидетельстве о рождении, но мне от этого ни жарко, ни холодно. А вот если подойти к вопросу с умом и расстановкой, то все может выйти не так плохо», - рассуждает участница опроса.

Россияне назвали появление такого формата отношений, как сородительство полной деградацией института семьи

Еще 9% соглашаются, что такой формат отношений – отличный вариант для тех, кто хочет детей, но не может создать семью. Участники исследования уверены, что главное хотеть ребенка, любить его, вместе заботиться о нем, а формат отношений между родителями не так уж и важен.

«Формат отношений не важен, главное, чтобы была честность, заинтересованность и ответственность», - говорит респондент.

Еще 4% добавили, что общество не стоит на месте, нормы и ценности меняются. В какой-то момент браки стали заключаться все позже и позже, молодежь отказывается рожать, пока не построит карьеру, не нагуляется, не созреет. Так ведь и вовсе население начнет вымирать. А если люди находят для себя выход в сородительстве – почему нет. Это просто новый этап развития общества и его нужно принять.

«Ну, хоть так, поддерживать численность населения», - рассуждает еще один опрошенный.

Оставшиеся 10% респондентов признались, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 14,8 тысячи человек.