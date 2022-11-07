Магнитное поле победило накипь

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Ученые из Туниса исследовали влияние магнитного поля на образование накипи. Статья опубликована в журнале Separation and Purification Technology.

Накипь, или известковый налет, весьма дорого обходится современному человеку. Отложения солей кальция и магния не только вредят чайникам или, если верить рекламе, стиральным машинам, но и вынуждают простых граждан раскошеливаться на регулярную амортизацию труб ЖКХ. Обычным способом очистки воды от ионов металлов, которые могут засорять водопровод, является добавка специальных химикатов (гидроксида кальция, известного также как гашеная известь). Однако этот способ является достаточно затратным.

В Тунисе проблем с водой гораздо больше, чем в богатой реками России. Поэтому жителей этой африканской страны особенно беспокоит вопрос экономии на очистке драгоценной жидкости. Как оказалось, уже давно ведется разработка подходов к смягчению воды с использованием магнитного поля. Исследователи доказали возможность реализации данного способа, измеряя базовые характеристики воды – проводимость и кислотность.

Различные пробы отбирали до и после воздействия постоянных магнитных полей напряженностью 0,8 Тл. Затем исследуемая вода дегазировалась от растворенного углекислого газа с помощью активного механического перемешивания. Как следствие, из нее выпадали в осадок нерастворимые соли металлов в виде накипи. Это, в свою очередь, приводило к изменению значений измеряемых характеристик. Таким образом, если свойства омагниченной воды в течение процесса дегазации изменяются менее выраженно, чем свойства воды без электромагнитного воздействия, это означает, что магнитное поле оказывает положительный эффект.

Предположение исследователей подтвердилось. Облученный раствор начинал выделять накипь почти на час позже. А отличия по проводимости сохранялись на протяжении всего эксперимента. Для изучения долгосрочного воздействия магнитного поля опыт с водой повторяли каждый день в течение недели. При этом эффект сохранялся до трех дней.

Ученые предполагают, что наблюдаемое ими явление связано с уменьшением количества точек зарождения кристаллов накипи. Еще одним возможным объяснением является перевод солей из кальцитов, которые легко образуют засоряющий твердый слой, в арагониты, которые хоть и отличаются большей плотностью, но накипи не образуют. Пока же ученым только предстоит более подробно исследовать взаимодействие магнитных полей и воды.

Однако не стоит сломя голову бежать в магазин электроники, закупать магниты и обкладывать ими все трубы в доме, ведь стоимость воды, полученной на очистных станциях в России, намного ниже, чем в Тунисе. Пейте чистую воду, дорогие читатели!