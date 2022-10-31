Демократы обвинили сторонников Трампа в нападении на мужа Нэнси Пелоси

Сейчас 82-летний Пол Пелоси восстанавливается после операции. Его же супруга в момент нападения находилась в Вашингтоне, но после появления новостей происшествии оперативно вернулась, чтобы ухаживать за мужем. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск, когда окончательно вступил во владение Твиттером, написал у себя на страничке, что человечеству нужна цифровая площадка, которая не будет ограничиваться цензурой, где каждый сможет высказывать свое мнение, не боясь подвергнуться жесткой критике или ущемлениям за «неправильную» позицию. Но в минувшие выходные сам бизнесмен опубликовал ссылку на сайт с весьма сомнительным содержанием, а через несколько часов удалил ее.

Все началось после нападения на супруга спикера Палаты представителей Пола Пелоси. Неизвестный ворвался в их дом с молотком. 29 ноября экс-кандидат в президенты Хилари Клинтон опубликовала в своем Твиттере ссылку на статью Los Angeles Times, где содержалось описание подозреваемого, которого обвинили в нападении на Пола Пелоси. В материале было указано, что изначально своей целью мужчина избрал Нэнси Пелоси, да к тому же в обыденной жизни придерживался ультраправых экстремистских взглядах.

«Республиканская партия и ее рупор теперь регулярно распространяют ненависть и безумные теории заговора, — написала Клинтон. - Это шокирует, но не удивительно, что результатом становится насилие. Как граждане, мы должны призвать их к ответу за свои слова и последующие действия».

В ответ Маск написал , что «существует крошечная вероятность, что эта история может быть чем-то большим, чем кажется на первый взгляд», и разместил ссылку на статью на ресурсе Santa Monica Observer, который довольно часто грешит откровенной конспирологией и дезинформацией.

В материале говорилось, что Пол Пелоси якобы знал нападавшего, потому что познакомился с ним в гей-клубе в Сан-Франциско, где напился. Задержанный за нападение Давид ДеПейп - гей, удовлетворяющих других мужчин за деньги. И, как предположили авторы статьи, любовники могли поссориться, после чего Пелоси вызвал полицию.

Твит Маска был удален через несколько часов после публикации.

Незадолго до публикации сообщения Маска появилось выступление окружного прокурора Сан-Франциско, который подтвердил, что подозреваемый Дэвид ДеПейп, когда ворвался в дом Пелоси, искал именно спикера Палаты представителей. Источник в полиции сообщил, что ДеПейп несколько раз кричал «Где Нэнси?!». Однако об истинных мотивах преступника пока неизвестно. В момент атаки Полу Пелоси, несмотря на травмы головы и правой руки, которые ему нанес нападавший, удалось позвонить в полицию и вызвать наряд.

Сейчас 82-летний Пол Пелоси восстанавливается после операции. Его же супруга в момент нападения находилась в Вашингтоне, но после появления новостей происшествии оперативно вернулась, чтобы ухаживать за мужем.

Инцидент с супругом Нэнси Пелоси стал поводом для демократов обвинить во всем радикальных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. Такое мнение с начала высказали Джо Байден и Камала Харрис, а следом за ними и Барак Обама. Видимо, таким образом представители Демократической партии решили отыграть очки у республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс. Предварительно, кандидаты от Республиканской партии берут верх над оппонентами. Почти 80% американцев, участвовавших в опросе YouGov, считают, что положение дел в стране «вышло из-под контроля».