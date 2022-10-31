Коллективный Запад хочет «расчеловечить» Россию в общественном сознании

Тема возможного применения оружия массового уничтожения уже давно закрепилась в стандартном наборе инструментов информационной агрессии США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала специальной военной операции на Украине на роль «главного злодея» была назначена Россия. В дирижируемом американцами хоре западных СМИ, всплеск опасений относительно намерения России применить тактическое ядерное оружие на Украине перерастает в настоящую истерию.

Тема возможного применения оружия массового уничтожения (ОМУ) «авторитарными режимами» уже давно закрепилась в стандартном наборе инструментов информационной агрессии США.

СМИ пестрят сообщениями о серьезной угрозе, о принимаемых Киевом мерах по организации эвакуации населения на cлучай удара по столице. Аналитические центры разрабатывают варианты реагирования США на соответствующие действия Кремля, а Белый дом имитирует бурную деятельность по их предотвращению. Среди политиков все шире распространяется тезис о том, что вероятность применения ядерного оружия достигла высшего значения с момента Карибского кризиса 1962 года. Со ссылкой на анонимные источники сообщается об обсуждаемых Пентагоном ответных ядерных ударах по нашей стране.

Цель данной информационной кампании – «расчеловечивание» России, закрепление в массовом сознании образа нашей страны как врага, способного на преступления любой степени тяжести. Повышение градуса медийного противостояния, по ожиданиям его организаторов, должно способствовать мобилизации усилий Запада во главе с США и позитивно отразиться на внутриполитической обстановке в самих Штатах накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Примечательно то, что на фоне тотальной диктатуры нарративов центральных СМИ и значительного снижения уровня профессионализма политических элит этот рассчитанный на среднестатистического западного обывателя информационный фастфуд в тех же США массово потребляется ответственными сотрудниками органов государственной власти, что в итоге вполне может привести администрацию США к немыслимым ранее шагам и последствиям.

Самоиндуцированный острый психоз вашингтонского истеблишмента в сочетании с иллюзией безнаказанности уже позволили ему освободить себя от осознания недопустимости поставок Киеву летальных вооружений до обсуждения снятия ограничений на тактические баллистические ракеты АТАСМS. Данные идеи все еще вызывают у Белого дома сомнения ввиду того, что обстрел Киевом российских объектов в Крыму с применением этих ракетных систем приблизил бы США к прямому столкновению с Российской Федерацией. Тем не менее за последние месяцы вера рационально мыслящего экспертного сообщества в адекватность действий США и НАТО, их способность контролировать ситуацию, не поддаваться на провокации и удержать мир от ядерной катастрофы значительно пошатнулась.

У специалистов вызывает настороженность та легкость, с которой администрация Байдена, как и он сам, оперируют темой ядерной угрозы. Полагаем, что это оправданное чувство, поскольку уже давно звучат предложения в США о необходимости прохождения американским президентом когнитивного теста. Никто не дает гарантий по его результатам. И этот президент уже рассуждает о возможности выдвижения своей кандидатуры на следующий срок. Просто нет слов.

Укоренившийся в 1990-е в западных элитах посыл, что локальные ядерные удары не могут привести к глобальному ответу Москвы, отчасти дожил до нынешних дней, в том числе благодаря прикормленным Пентагоном аналитическим центрам. Для таких «ученых» развитие измышлений о допустимости локальных ядерных войн - всего лишь способ посытнее и подольше хлебать из пентагоновского корыта.

Вызывает опасения то, что на фоне обвинений России в намерении использовать ОМУ на Украине, подобные планы, как выяснилось, имелись у Пентагона и режима Зеленского, включая использование американских биолабораторий и возможный подрыв хранилищ отравляющих веществ. Об этом же свидетельствуют безответственные обстрелы Запорожской АЭС. Все это, вкупе с выводом из строя газопроводов на Балтике, создало у многих адекватно мыслящих людей впечатление, что никаких моральных препятствий на сколь угодно безумной, катастрофической авантюры на европейской территории уже не осталось.

Даже простые европейцы в последнее время ощущают себя заложниками в чужой войне. Они уже давно не верят, что на Украине коллективный Запад защищает их интересы. Подобные настроения в Европе отнюдь не способствуют долговременному сплочению проукраинского альянса, тем более на фоне предстоящего испытания зимним энергетическим кризисом лагеря антироссийской солидарности. Европейцы во все времена своей истории ставили ощущение комфорта превыше всего. Министр иностранных дел России Сергей Лавров справедливо отметил, что «вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями».