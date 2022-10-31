58-летняя жена Крутого похвасталась фигурой в сексапильном костюме из черного латекса

Супруга композитора Игоря Крутого Ольга выглядит гораздо моложе своих лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Супруга композитора Игоря Крутого живет в США, где в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают праздник Хэллоуин. В соцсетях Ольга Крутая показала, как готовится к костюмированной вечеринке по случаю Дня всех святых. Супруга музыканта опубликовала фото, на котором она позирует вместе с дочкой от первого брака Викторией. На снимке мать и дочь нарядились в одинаковые черные латексные костюмы Женщины-кошки. Черный материал облегает их стройные фигуры, как вторая кожа.

Фото привело подписчиков Крутой в полный восторг. На снимке 58-летняя мама и ее 37-летняя дочка смотрятся как сестры. Поклонники обсуждают, как молодо выглядит Ольга: «Очень горячо», «Просто секси», - считают подписчики. И действительно, за минувшие годы супруга Крутого, похоже, нисколько не изменилась.

Ольга с дочкой Викторией отмечают Хэллоуин. Фото: соцсети.

Композитор уже больше двух десятков лет счастлив в браке со своей женой Ольгой. Ольга Крутая – достойная половинка своего талантливого мужа: она успешная бизнес-леди, владелица собственного парфюмерного бренда и мать двоих взрослых дочерей.

Все годы своего брака Игорь и Ольга жили на две страны: Россию, где Крутой востребован и популярен, и США, куда Ольга уехала много лет назад, и где она ведет успешный бизнес. Они начали встречаться в 1995 году, а через год поженились. Композитор познакомился с будущей женой в Америке, где у неё была своя жизнь, работа и друзья. Крутой не стал требовать от супруги, чтобы она все бросила и уехала с ним в Москву. Вместо этого пара приняла решение жить гостевым браком. Жена музыканта рассказывала, во многом их отношения стабильны благодаря разлуке. Супруги успевают так соскучиться друг по другу, что на ссоры и выяснения отношений у них просто нет ни времени, ни желания.

Обе дочери композитора тоже живут в США. Виктория – дочь Ольги Крутой от первого брака. Игорь Крутой воспитывал ее с детства всегда считал ее своей дочерью, а она его – отцом. Младшая дочь музыканта Александра в прошлом году поступила в университет Майами. Стоимость обучения в этом вузе составляет 21 тысячу долларов в год для иностранцев и 13 тысяч долларов в год — для обладателей паспорта США. Впрочем, не исключено, что Саша, с рождения живущая за океаном, имеет американское гражданство.