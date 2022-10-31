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Звезды31 октября 2022 16:05

58-летняя жена Крутого похвасталась фигурой в сексапильном костюме из черного латекса

Ольга Крутая нарядилась для костюмированной вечеринки
Ирина СУХАНОВА
Супруга композитора Игоря Крутого Ольга выглядит гораздо моложе своих лет.

Супруга композитора Игоря Крутого Ольга выглядит гораздо моложе своих лет.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Супруга композитора Игоря Крутого живет в США, где в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают праздник Хэллоуин. В соцсетях Ольга Крутая показала, как готовится к костюмированной вечеринке по случаю Дня всех святых. Супруга музыканта опубликовала фото, на котором она позирует вместе с дочкой от первого брака Викторией. На снимке мать и дочь нарядились в одинаковые черные латексные костюмы Женщины-кошки. Черный материал облегает их стройные фигуры, как вторая кожа.

Фото привело подписчиков Крутой в полный восторг. На снимке 58-летняя мама и ее 37-летняя дочка смотрятся как сестры. Поклонники обсуждают, как молодо выглядит Ольга: «Очень горячо», «Просто секси», - считают подписчики. И действительно, за минувшие годы супруга Крутого, похоже, нисколько не изменилась.

Ольга с дочкой Викторией отмечают Хэллоуин. Фото: соцсети.

Ольга с дочкой Викторией отмечают Хэллоуин. Фото: соцсети.

Композитор уже больше двух десятков лет счастлив в браке со своей женой Ольгой. Ольга Крутая – достойная половинка своего талантливого мужа: она успешная бизнес-леди, владелица собственного парфюмерного бренда и мать двоих взрослых дочерей.

Все годы своего брака Игорь и Ольга жили на две страны: Россию, где Крутой востребован и популярен, и США, куда Ольга уехала много лет назад, и где она ведет успешный бизнес. Они начали встречаться в 1995 году, а через год поженились. Композитор познакомился с будущей женой в Америке, где у неё была своя жизнь, работа и друзья. Крутой не стал требовать от супруги, чтобы она все бросила и уехала с ним в Москву. Вместо этого пара приняла решение жить гостевым браком. Жена музыканта рассказывала, во многом их отношения стабильны благодаря разлуке. Супруги успевают так соскучиться друг по другу, что на ссоры и выяснения отношений у них просто нет ни времени, ни желания.

Обе дочери композитора тоже живут в США. Виктория – дочь Ольги Крутой от первого брака. Игорь Крутой воспитывал ее с детства всегда считал ее своей дочерью, а она его – отцом. Младшая дочь музыканта Александра в прошлом году поступила в университет Майами. Стоимость обучения в этом вузе составляет 21 тысячу долларов в год для иностранцев и 13 тысяч долларов в год — для обладателей паспорта США. Впрочем, не исключено, что Саша, с рождения живущая за океаном, имеет американское гражданство.

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