«Нелокализованные» машины в такси и каршеринге запретят?

В Госдуме в первом чтении рассматривается законопроект о такси, который предлагает внести дополнения в части установления обязательных требований к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Аналогичные меры планируется позднее применить и к сервисам каршеринга. По мнению экспертов, в российских сервисах такси и каршеринга следует использовать только автомобили с высоким уровнем локализации.

В нынешней ситуации с авторынком общественный транспорт должен поддержать частный, считают эксперты. По их мнению, в случае сложностей с эксплуатацией частных автомобилей некоторые водители будут пользоваться такси и каршерингом чаще – услуги этих сервисов станут более востребованы. Однако, на данный момент есть много вопросов о том, как локализация автопарков будет организована и сколько времени потребуется. Необходимо организовать плавный переход, так как, если будут введены запретительные меры на нелокализованный транспорт, нужно предложить что-то взамен, чтобы удовлетворить спрос.

Сервисы такси уже начали сотрудничество с российскими производителями автомобилей. Например, ранее они обратились к производителям авто с просьбой увеличить поставки машин с целью предупредить дефицит автомобилей, который может возникнуть менее чем через год. Сервисы запросили 50 тысяч автомобилей. Однако, обсуждение поставок автомобилей для такси требует времени, так как нужны конкретные модели, отвечающие техническим характеристикам. Также, петербургские таксопарки активно закупают новые машины: в третьем квартале 2022 года объём реализации новых автомобилей вырос на 10% по сравнению с показателями второго квартала.

Кроме того, в декабре в Москве планируется запустить завод по производству автомобилей и электромобилей для того, чтобы в будущем стать центром электромобилестроения – об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На заводе будут производить электрические машины, которые также востребованы сервисами такси и каршеринга: ежегодная потребность в Москве и Подмосковье составляет от 40 тыс. до 60 тыс. электромобилей.