Тяжелобольной Борис Корчевников разразился гневной отповедью: "Училка в сатанинском обличье"

Борис Корчевников предложил запретить Хеллоуин в России Фото: СОЦСЕТИ

Борис Корчевников известен не только как человек воцерковленный, но и патриотичный. Телеведущий отставил на второй план собственные проблемы со здоровьем и полностью посвятил себя работе. Артист собирает гуманитарную помощь нуждающимся, посещает Донбасс и пристально следит за тем, что происходит в России. На днях Борис затронул такую тему, как празднование Хеллоуина.

Борис Корчевников активно ведет блог. Подписчики делятся с ним сокровенным и рассказывают о наболевшем. На днях к нему обратилась женщина, которая сообщила о том, что учительница челябинского лицея в Хеллоуин нарядилась с ученицами в наряды смерти. Дама прислала Борису фото детей и педагога. Корчевников обнародовал данную историю.

"Это фото мне прислала мама из Челябинска. На нем - педагог и ученицы челябинского лицея №88. В образы смерти под праздник тыквы детям велела наряжаться учительница. Одному ученику, который пришел не в черной одежде и отказался рисовать на лице «кровавые разводы», учитель сделала замечание! Его мама написала мне в слезах", - сообщил артист.

Борис посочувствовал простой русской женщине, которая считает Хеллоуин "сатанизмом" и "навязанной западной токсичной модой". Также Корчевников назвал педагога "училкой в сатанинском обличье".

Он рассказал, что ему стали писать "шокированные родителей детей со всей страны о подобных «праздниках» в школах". В этой связи телеведущий поддержал инициативу отца Макария запретить Хеллоуин хотя бы в школах. "Те, кто напяливает в эти дни рожки, выкладывает на полках магазинов черепа и глазастые дыни и разрисовывает лицо кровавыми подтеками, чаще либо не знают сатанинских корней «праздника», либо не верят в них..." - резюмировал Борис.

Стоит отметить, что недавно артист перенес новую операцию на голове. Первый раз ему удалили опухоль в мозгу в 2015 году. В этот раз медики пытаются спасти мужчину от полной глухоты. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", - признавался мужчина. Он рассказывал, что проходит серьезную стадию лечения. Теперь его ждет долгий период восстановления. Борис надеется на лучшее. В этом ему помогает вера. Он по сей день помнит, как его жизнь разделилась на "до" и "после". "Первое причастие. Обретение в церкви ответов на все вопросы, осознание того, что там - правда. И там - главное. Все остальное - потом. Мне было 23 года, когда это произошло. Пока "до" - это еще большая часть жизни. А "после" - меньшая", - резюмировал Корчевников.