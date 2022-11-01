Анекдоты: Настроение сегодня удивительно сказочное. Хочется послать всех за тридевять земель

Люся была счастлива в браке двадцать лет.

На это у нее ушло пять мужей.

* * *

В один монастырь приехала комиссия из настоятелей других монастырей.

Один из членов комиссии приходит к местному настоятелю и с изумлением говорит, что монахи во время молитвы курят!

- Ну и что же? Наш монастырь запрашивал Синод, можно ли курить во время молитвы.

- И что же вам ответили?

- Что нельзя. А потом мы спросили, можно ли молиться во время курения, и нам сказали, что можно. Видите, все зависит от постановки вопроса!

* * *

Морская болезнь - это когда ты сидишь в офисе за полторы тысячи километров от моря и тебе очень плохо.

* * *

Французы не могут нормально почитать «Войну и мир» из-за этих дурацких вставок на русском языке.

* * *

Страх - это когда трамвай, зацепивший «Порше Кайен», скрывается во дворах.

* * *

В любом возрасте есть своя красота.

51 год, к примеру, без остатка делится на 17.

* * *

Некоторым людям нужно сдавать экзамен на право управления продуктовой тележкой в супермаркете.

* * *

Главное правило делового этикета: не нажимать на слив в туалете, если в соседней кабинке человек говорит: «Сейчас я отправлю вам прайс».

* * *

- Марьванна, да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодиться может?

- Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми!

* * *

Только наши люди могли придумать фразу «виновник торжества».

Вроде всем классно и весело, но все равно ты накосячил.

* * *

У ночного сторожа бассейна плавающий график работы...

* * *

Провизор из шестой ухрюпинской городской аптеки с 20-летним стажем, находясь на отдыхе в Иране, во время экскурсии случайно расшифровал клинопись XXVI века до н. э.

* * *

Если вы проснулись утром и у вас есть ощущение, что вы проспали на работу, то подремлите еще часок, чтобы ощущение переросло в уверенность.

* * *

Жутко надоели пустые обещания на пачках сигарет.

* * *

Магазин ковров:

- Мне в детскую что-нибудь не очень маркое…

- Сколько детей?

- Семеро.

- Лучше заасфальтируйте!

* * *

- Почему на работу опоздали?

- Жене за завтраком стал рассказывать, Иван Иванович, какой вы хороший, чуткий и отзывчивый начальник, да так увлекся!