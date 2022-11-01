Анекдоты: Настроение сегодня удивительно сказочное. Хочется послать всех за тридевять земель

Люся была счастлива в браке двадцать лет.
На это у нее ушло пять мужей.
* * *
В один монастырь приехала комиссия из настоятелей других монастырей.
Один из членов комиссии приходит к местному настоятелю и с изумлением говорит, что монахи во время молитвы курят!
- Ну и что же? Наш монастырь запрашивал Синод, можно ли курить во время молитвы.
- И что же вам ответили?
- Что нельзя. А потом мы спросили, можно ли молиться во время курения, и нам сказали, что можно. Видите, все зависит от постановки вопроса!
* * *
Морская болезнь - это когда ты сидишь в офисе за полторы тысячи километров от моря и тебе очень плохо.
* * *
Французы не могут нормально почитать «Войну и мир» из-за этих дурацких вставок на русском языке.
* * *
Страх - это когда трамвай, зацепивший «Порше Кайен», скрывается во дворах.
* * *
В любом возрасте есть своя красота.
51 год, к примеру, без остатка делится на 17.
* * *
Некоторым людям нужно сдавать экзамен на право управления продуктовой тележкой в супермаркете.
* * *
Главное правило делового этикета: не нажимать на слив в туалете, если в соседней кабинке человек говорит: «Сейчас я отправлю вам прайс».
* * *
- Марьванна, да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодиться может?
- Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми!
* * *
Только наши люди могли придумать фразу «виновник торжества».
Вроде всем классно и весело, но все равно ты накосячил.
* * *
У ночного сторожа бассейна плавающий график работы...
* * *
Провизор из шестой ухрюпинской городской аптеки с 20-летним стажем, находясь на отдыхе в Иране, во время экскурсии случайно расшифровал клинопись XXVI века до н. э.
* * *
Если вы проснулись утром и у вас есть ощущение, что вы проспали на работу, то подремлите еще часок, чтобы ощущение переросло в уверенность.
* * *
Жутко надоели пустые обещания на пачках сигарет.
* * *
Магазин ковров:
- Мне в детскую что-нибудь не очень маркое…
- Сколько детей?
- Семеро.
- Лучше заасфальтируйте!
* * *
- Почему на работу опоздали?
- Жене за завтраком стал рассказывать, Иван Иванович, какой вы хороший, чуткий и отзывчивый начальник, да так увлекся!